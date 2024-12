Paide Teatrimaja nõukogu: teatri kaubamärk peab säilima

Paide Teatri tulevik on endiselt lahtine. Muusika- ja Teatrimaja nõukogu leiab, et teatri kaubamärk peaks säilima. Paide linnavalitsus arutab teatri saatust esmaspäeval.

Paide Teatri probleemid tulid ilmsiks, kui teatrimaja juht Jaanus Kukk jättis kehva piletimüügi tõttu ära oktoobrikuise uuslavastuse. Novembris teatas teatri kunstiline juht tagasiastumisest ja ära jäeti ka detsembri uuslavastus. Jaanus Kukk soovitas muusikamaja nõukogul ja linnavalitsusel Paide Teatri elus hoidmiseks kaaluda kolme ettepanekut.

"Et otsida Paide Teatrile uus juht, teine ettepanek oli see, et Paide Teater jääb täiesti projektipõhiseks ilma ühegi töötajata ja siis Paide Muusika- ja Teatrimaja kuulutab välja projektikonkursse. Kolmas variant on proovida leida kas lavakunstikoolist või Viljandi kultuuriakadeemiast punt värskeid noori tegijaid, kes tahaksid peale teatrikooli lõppu ennast proovile panna," ütles Paide Muusika- ja Teatrimaja direktor Jaanus Kukk.