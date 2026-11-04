Kellerteater toob lavale uue ja tumedama Sherlock Holmesi

8. novembril esietendub Kumu auditooriumis Kellerteatri uus põnevuslavastus "Sherlock". Sherlock Holmesina astub lavale Meelis Kubo, doktor Watsonit ja proua Hudsonit ja mitmeid teisi rolle mängivad Liis Haab ja Riho Rosberg.

Arthur Conan Doyle'i loomingust inspireeritud "Sherlock" põimib mitu Holmesi-lugu uueks tervikuks ning vaatab maailma kuulsaimat detektiivi veidi ootamatuma nurga alt. Kuritegude lahendamise kõrval satub luubi alla ka Holmes ise.

Lugu algab Sherlock Holmesi ja dr John Watsoni kohtumisest. Anglo-Afgaani sõjast naasnud Watson otsib Londonis elukohta ning satub Baker Streetile jagama korterit iseäraliku mehega, kes suudab inimese kohta mõnest kriimust, plekist või pilgust järeldada rohkem kui enamik meist pikast tutvusest. Ühisest esimesest mõrvajuhtumist saab alguse üks krimikirjanduse kuulsamaid sõprussuhteid.

Lavastuse üks tänapäevane kõrvalteema on inimintelligentsi ja tehisintelligentsi suhe. Ka "Sherlocki" loomisel on tehisaru kasutatud loomingulise tööriista ja mõttepartnerina – dramaturgiliste võimaluste katsetamisel, lavamaailma kavandamisel ning helikujunduse otsingutes, kuid lõplikud valikud ja kunstiline vastutus kuuluvad siiski inimestele. Nii peegeldab lavastuse loomise protsess omal moel ka Holmesi enda põhiküsimust: kas intelligents tähendab ainult võimet kiiresti mustreid leida või on selles midagi, mida pelga arvutamisega asendada ei saa?

"Mind huvitab Holmes inimesena," ütleb lavastaja ja dramaturg Vahur Keller. "Tema aju ei oska kuigi hästi välja lülituda. Praegu, kui räägime palju inimintelligentsi ja tehisintelligentsi võrdlusest, tundub Holmes eriti huvitav: ta töötleb infot kohati peaaegu masinlikult, aga kõige tähtsamad otsused sünnivad ikkagi seal, kus puhas arvutus enam ei aita."

Lavastaja, dramaturg, lavakunstnik ja helikujundaja on Vahur Keller, kostüümikunstnik Britt Urbla Keller, koreograaf-lavastaja Kristina Paškevicius, valguskunstnik Priidu Adlas. Osades Meelis Kubo, Riho Rosberg ja Liis Haab.