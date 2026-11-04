Pildid: Keila kultuurikeskuses avati graafik Gita Teearu näitus

Kahel korrusel paiknev näitus toob kokku valiku Teearu suureformaadilistest värvilistest söövitustest ning keskendub tehnikale, millest kujunes üks kunstniku isikupärasemaid väljendusvahendeid. Väljapanekule on jõudnud teosed erakogust.

Näitusele annab nime teos "Maa on jälle õisi täis", mis avab ka Teearu loomingu vähem tuntud külje ning annab näituse koostajate sõnul võtme, millega vaadata uuesti ka tema vaiksemaid looduspilte.

Gita Teearu oli eesti graafik, kes õppis ERKI-s aastatel 1956-1962 ja oli Eesti Kunstnike Liidu liige alates 1973. aastast. Näitustel esines ta alates 1961. aastast, tal on olnud isikunäituseid ka Soomes, Saksamaal, Austraalias, Ameerikas ning Rootsis.

"Maa on jälle õisi täis" jääb avatus kuni 30. novembrini.