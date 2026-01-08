Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

Kolmapäeval teatas Ain Mäeots, et lahkub Vanemuise teatrist, kus ta oli koosseisuline näitleja ja lavastaja kokku üle 30 aasta.

Vanemuisega liitus Mäeots peale lavakunstikooli lõpetamist 1994. aastal. Aastatel 1999 kuni 2006 oli ta teatri draamajuht. Pärast seda aastani 2025 koosseisuline näitleja ja lavastaja.

"See oli mitu aastat küpsenud otsus seoses sellega, et mul on võimalus teha filmi ja telega paari hästi suurt asja praegu, mis ongi juba võttes. Nii nagu iga asjaga, sa pead pühenduma. Sa ei saa ühel ja samal hetkel kahte jumalat teenida. Praegu ongi see aeg," rääkis Mäeots "Ringvaates".

Oma ühismeediapostituses märkis näitleja, et külalisena siseneb Vanemuise uksest jätkuvalt ja rõõmuga nii lavastaja kui ka näitlejana. "Selle kohta öeldakse, et ettevõtlusvorm muutus, sisu on sama," selgitas Mäeots "Ringvaatele".

Möödunud aastal tõi Mäeots Vanemuise lavale Elena Ferrante romaanidel põhineva lavastuse "Minu geniaalne sõbranna". Varasemate lavastuste hulgast leiab muu hulgas näidendid "Mägede iluduskuninganna", "Aju jaht", "Don Juan", "Arkaadia" jpm.

Režissöörina on Mäeots tegutsenud filmide "Taarka", "Deemonid" ja "Kuulsuse narrid" juures.