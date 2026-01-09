X!

Südalinna teatris esietendub Mihhail Durnenkovi näidend "Diiva"

"Diiva" Südalinna teatris Autor/allikas: Jelena Ivanova
Reedel, 9. jaanuaril esietendub Südalinna Teatri väikeses saalis Mihhail Durnenkovi näidend "Diiva". Nüüdisaegne draama käsitleb mälestusi, vastutust ja tõe otsingut tunnete varjus.

"Diiva" jutustab loo legendaarsest näitlejannast ja temast kakskümmend aastat nooremast ajakirjanikust. Mees esitab diivale küsimusi, sealhulgas väga isiklikke. Nende kohtumisest kujuneb pingeline ja mitmekihiline dialoog, kus põimuvad minevik ja olevik. Selgub, et see pole nende esimene kohtumine. Mõlemad tegelased on ühtaegu nii ohvrid kui ka süüdlased.

Lavastaja Dmitri Petrenko käe all toovad lavaloosse elu Südalinna Teatri juhtivad näitlejad Tatjana Kosmõnina ja Aleksandr Žilenko.

"Selles loos nii detektiivi, veidi põnevikku, kui psühholoogiat ja moraaliküsimusi. Samuti armastust ja suurepäraseid dialooge. Meie jaoks on oluline, et vaatajal oleks huvitav lugu jälgida ja et ta saaks ise otsustada, kelle poolel ta on, keda ta parasjagu rohkem usub ja kellele kaasa elab," rääkis Petrenko.

Mihhail Durnenkov (1978) on üks hinnatumaid nüüdisaegseid venekeelseid näitekirjanikke. Alates 2022. aasta märtsist elab ta Helsingis.

"Diiva" maailmaesietendus toimus 2025. aasta märtsis Helsingi Rootsi Teatris koostöös Klockricke Teatriga (lavastaja Dan Henrikson).

