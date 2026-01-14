X!

Londonis ilmunud helilooja Peter Fribbinsi plaadil lööb kaasa ka Johan Randvere

Johan Randvere
Johan Randvere Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Londonis ilmus Briti helilooja Peter Fribbinsi uus heliplaat, mis toob kuulajateni nüüdismuusika. Plaadil osaleb ka Eesti pianist Johan Randvere.

Plaadil mängivad ka kammerorkester London Mozart Players, Leedu riiklik sümfooniaorkester, inglise tšellist Sebastian Comberti ja serbia vioolamängija Saša Mirković. Peter Fribbins on briti helilooja, kelle teoseid esitatakse pidevalt üle Euroopa, ta on professor Middlesex'i ülikoolis ja London Chamber Music Society kunstiline juht. 

Uus album koondab teoseid, kus Fribbinsi karakteristlik esteetika kohtub interpreetide kõrgetasemelise ja isikupärase tõlgendusega. Johan Randvere osalus plaadil lisab salvestusele erilise mõõtme, tema tundlik ja läbimõeldud interpretatsioon toob Fribbinsi sõnul tema esile nii arhitektoonilise selguse kui ka peidetud emotsionaalse intensiivsuse.

Albumi andis välja plaadifirma First Hand Records, mis keskendubki just rahvusvahelise klassikalise ning kammermuusika avaldamisele.

Toimetaja: Kaspar Viilup

