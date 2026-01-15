Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

Autori sõnul heitis ta seekord kõrvale keeruka autoripositsiooni ja tundis rõõmu maalides puhtaid, selgeid ja lihtsaid asju. Veidi ootamatuna mõjuva õrnroosa ja helesinise värvipaleti laenas ta aga oma abikaasa Kaarel Kurismaa loomingust.

"Ma olen juba tükk aega mõelnud, et võiks õige natüürmorti maalida. Kui ma Kumus vaatasin oma üliõpilasaegseid töid, siis ma tundsin, et seal oli rõõmu ja vabadust maalida igasuguseid asju. Ei olnud see autoripositsioon sugugi nii välja kujunenud," jagas Kurismaa "Aktuaalse kaameraga".

"Nüüd mõtlesin, et võiks vabalt maalida vaase ja kausse. Hakkasin tegema, algus oli raske, tahtsingi üldse väikesemat formaati võtta, sest olen alati arhitektuurseid motiive maalinud ja suurtes formaatides end paremini tundnud. Mõtlesin, et natüürmort oleks sobiv väikese formaadi sisse töötamiseks," lisas kunstnik.

Näitus "Toad ja taevad" jääb avatuks 14. veebruarini.