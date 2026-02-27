X!

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

Kunst
Juss Piho
Vaata galeriid
9 pilti
Kunst

Tallinnas Truus galeriis avati Juss Piho näitus "Valik number 7", kus on väljas tema nii eelmisel kui käesoleval aastal valminud tööd.

Kunstniku sõnul viitab pealkiri sellele, et iga uus näitus on valik, õhustiku tekitamine ja piltide vahelise kooskõla loomine, praegu jõuab vaatajate ette seitsmes valik ja sealt läheb jada edasi.

Spetsiaalselt Truus galerii ruumile mõeldes ta neid töid loonud ei ole, maalide kokkusobitamine on tema hinnangul aga lausa omaette looming. Uutest töödest võid kunstniku sõnul aga aimata mõjutusi Muhumaal elatud ajast.

"See keskkond, kus sa oled, töötad ja viibid, see avaldub ka piltides, kõik need läbielamised ja sadestumised," ütles Piho ja rõhutas, et viimasel ajal on ta tööd kuidagi rahulikumaks läinud. "Ilmselt selle sama looduse rüpes olemise ja töötamisega, selline metafüüsiline loodusmotiiv on juurde tulnud."

Näitus "Valik nr 7" jääb Truus galeriis avatuks kuni 28. märtsini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

