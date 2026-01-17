X!

Galerii: ERM-is avati näitus "Meie rõiva värvid. Kohalik ja kauge"

Näituse „Meie rõiva värvid. Kohalik ja kauge" avamine ERM-is
Eesti Rahva Muuseumis avati näitus "Meie rõiva värvid. Kohalik ja kauge", mis jutustab loo looduslikest tekstiilvärvidest Eestis muinasajast tänapäevani.

Eesti rahvariiete erksad triibud ja lillkirjad ei sündinud omaette – nende taga on sajandeid kestnud värvikaubandus. Punased ja sinised toonid jõudsid siia mööda samu kaubateid, mis tõid Eestisse vürtse, tekstiile ja muud kaupa, põimides kokku kohaliku käsitöö ning kauged värviallikad alates Aasia indigost kuni Lõuna-Ameerika putukateni. Väljapanek näitabki, kuidas meie rõivaste värvid on ühtaegu sügavalt eestimaised ja samal ajal tihedalt seotud maailma ajalooga.

Näitus tutvustab külastajale, kuidas ajaloolised loodusvärvid ja nende kasutusviisid aitavad leida keskkonnasõbralikumaid võtteid tekstiilide värvimiseks, samuti seda, milliseid taimi ja samblikke kasutati, milliseid toone nendega saavutati ja mida nendest teadmistest õppida.

Näituse kuraatorid on Riina Rammo, Liis Luhamaa ja Kerttu Palginõmm Tartu Ülikoolist ning Liisi Jääts, Age Raudsepp ja Ellen Värv ERM-ist.

Näitus on ERM-i galeriis avatud 30. augustini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

