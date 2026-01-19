X!

Teatritudengid toovad lavale Eesti aastal 2052

Teater
"Eesti 2052" proovid Autor/allikas: Pressimaterjalid
Teater

24. jaanuaril esietendub Sakala 3 teatrimajas Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia tudengite koostöös valminud lavastus "Eesti 2052".

Lavastus mõtestab Eestit aastal 2052 läbi noorte, murelike, uudishimulike, kriitiliste, kuid ka lootusrikaste silmade. See on loovuurimuslik projekt, kus ekspertide hinnangud ja ennustused põimuvad poeetilise ja fantastilisega.

TÜVKA lavastaja eriala kolmanda kursuse tudeng, "Eesti 2052" lavastaja Kasper Sebastian Silla ütles, et algimpulss tegeleda just Eesti lähitulevikuga tulenes väga loogilisest tõdemusest, et massimeedia maalib meile sellest iga päev aina süngemaid ja veidramaid pilte. "Sellest mõtlemine ajab meil kollektiivselt pea valutama."

"Eesti 2052" proovid Autor/allikas: Pressimaterjalid

Silla sõnul ootas neid protsessi sisenedes lisaks tohutule uurimistööle ka palju eksistentsiaalseid küsimusi, mis avalduvad ka lavastuse lõplikus vormis. "Lavastus on visuaalne, musikaalne ja sürreaalne vaimne protsess, mis küsib, kuidas me tulevikust mõtleme, mida me kardame ja millisest Eestist me üldse enam unistada julgeme."

Tekstide autorid on Mihhail Boitsov, Marie Ojamaa, Ekke Janisk, Helery Pikk, Kasper Sebastian Silla, koreograaf-liikumisjuht Anette Merisalu (TÜVKA), kunstnik Karoline Lohe (EKA). Laval Jenss Lootus, Jete Liisa Kiik, Jens Patrik Rand, Heleriin Lass (TÜ VKA näitleja eriala III kursus).

"Eesti 2052" mängitase jaanuari lõpus viiel korral Sakala 3 teatrimajas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:30

Mall Nukke: filmid olid meie põlvkonna põgenemistoad

15:11

"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

14:43

Minu elu muutnud raamat | Aleksandr Popov "Roheline suits"

14:09

Teatritudengid toovad lavale Eesti aastal 2052

14:03

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

11:46

2026. aasta Tartu linnakirjanik on Indrek Hargla

11:46

Bianca Rantala valiti Soome jazz-orkestri UMO residentheliloojaks

11:29

Pildid: Kett galeriis avati Leedu tänavakunstniku näitus "Vaasektoomia"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

18.01

Tõru Kannimäe: "Fränk" näitas filmitegijatele, et ka noortele tasub filme teha

08:25

Keelesäuts. Baklažaan uues kuues ehk interneti uus salakeel

11:46

2026. aasta Tartu linnakirjanik on Indrek Hargla

19.11

Urmas Eero Liiv: kogu filmigrupp käis mulle ajudele, et nad teavad, kuidas filme teha

18.01

Euroopa filmiauhindade jagamisel võidutses "Sentimentaalne väärtus"

18.01

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

18.01

Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 92 kandidaati

14:03

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

11:07

Keelenupp. Las ma elaboreerin

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo