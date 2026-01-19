Teatritudengid toovad lavale Eesti aastal 2052

Lavastus mõtestab Eestit aastal 2052 läbi noorte, murelike, uudishimulike, kriitiliste, kuid ka lootusrikaste silmade. See on loovuurimuslik projekt, kus ekspertide hinnangud ja ennustused põimuvad poeetilise ja fantastilisega.

TÜVKA lavastaja eriala kolmanda kursuse tudeng, "Eesti 2052" lavastaja Kasper Sebastian Silla ütles, et algimpulss tegeleda just Eesti lähitulevikuga tulenes väga loogilisest tõdemusest, et massimeedia maalib meile sellest iga päev aina süngemaid ja veidramaid pilte. "Sellest mõtlemine ajab meil kollektiivselt pea valutama."

"Eesti 2052" proovid Autor/allikas: Pressimaterjalid

Silla sõnul ootas neid protsessi sisenedes lisaks tohutule uurimistööle ka palju eksistentsiaalseid küsimusi, mis avalduvad ka lavastuse lõplikus vormis. "Lavastus on visuaalne, musikaalne ja sürreaalne vaimne protsess, mis küsib, kuidas me tulevikust mõtleme, mida me kardame ja millisest Eestist me üldse enam unistada julgeme."

Tekstide autorid on Mihhail Boitsov, Marie Ojamaa, Ekke Janisk, Helery Pikk, Kasper Sebastian Silla, koreograaf-liikumisjuht Anette Merisalu (TÜVKA), kunstnik Karoline Lohe (EKA). Laval Jenss Lootus, Jete Liisa Kiik, Jens Patrik Rand, Heleriin Lass (TÜ VKA näitleja eriala III kursus).

"Eesti 2052" mängitase jaanuari lõpus viiel korral Sakala 3 teatrimajas.