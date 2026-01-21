X!

Tallinna Linnateatris esietendub Mikk Jürjensi autorilavastus "Puhkus"

Teater
Foto: Tallinna Linnateater
Tallinna Linnateatri Taevasaalis jõuab sel laupäeval publiku ette Mikk Jürjensi autorilavastus Puhkus, mis võtab vaatluse alla puhkamise võlu ja valu.

Autor on nimetanud "Puhkust" komöödiaks lõputult rahutule meelele, sest pikalt planeeritud ja kallis unistustereis sooja päikese alla võib pöörata pea peale nii pildi iseendast ja oma suhetest kui elust laiemalt.

"Puhkus ei ole lihtne asi. Puhkus on, nagu ka lava natuke osutab, ikkagi elu suurendusklaasi all. See on mulle väga tuttav ja ma arvan, et üldse on inimlik, et puhkuse alguses eriti me kipume minema tülli, oleme närvis, mina olen laste peale korduvalt tõstnud häält, et palun nautige nüüd seda pitsat, mida me oleme nii kaua oodanud ja mis on siin värskest jahust tehtud," rääkis autor ja lavastaja Mikk Jürjens.

"See puhkusega kaasnev stress on väga inimlik ja samas väga naljakas, sest ta on kuidagi risti vastupidi sellele, mida inimene arvab, et juhtuma hakkab. Need tegelased, kes laval kokku hakkavad saama, nad kõik tulevad ka kõrgendatud ootustega," lisas Jürjens.

Lavastuse muusikalise kujunduse eest, kuhu on põimitud rohkesti Sardiinia iidses polüfoonilises cantu a tenore stiilis laule, vastutas samuti Mikk Jürjens. Kunstnik on Kristjan Suits, valguskunstnik Fredi Karu.

"Puhkus" esietendub Taevasaalis 24. jaanuaril.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

