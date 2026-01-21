Algab rahvusvaheline muusikafestival Mustonenfest

Festival pakub mitmest ajast ja paigast pärit heliloomingut, rohkelt kõlab kaunist barokk- ja vaimulikku muusikat, sekka ka idamaiseid helirännakuid. Kontserdid toimuvad Pärnus, Tallinnas, Tartus, Narvas ja Laulasmaal.

Andres Mustoneni eestvedamisel korraldatav Mustonenfest on üks vanemaid järjepidevalt toimunud rahvusvahelisi muusikasündmusi Eestis. Homsel avakontserdil astub koos Pärnu linnaorkestriga üles sopran Elina Nechayeva.

"Olen väga palju Pärnu linnaorkestriga esinenud ja alati on väga hea soe tunne nendega koos laval olla. Kuuleb minu hitti "Öökuningannad" Mozarti ooperist ja samuti imeline flöödimängija, preili Sui mängib minuga koos ühte lugu "Mozarti variatsioonid"," rääkis Nechayeva.

"Pean tõdema, et minul võtab see ikkagi higimulli lauba ette, kuna see on tõeline selline trenn. Kaumanni "Kolm juudi lugu" tulevad ka esitusele ja ma isegi pabistan sellepärast. Need on väga huvitavad ja nüansirohked lood, mida me esitame," lisas sopran.

Lavale astuvad ka Sten Heinoja klaveril ning bariton Tõnis Kaumann. Kontserti juhatavad Andres Mustonen ja Henri Christofer Aavik.