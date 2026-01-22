Loomingu Raamatukogus ilmus Triin Soometsa lähisuhtevägivallast kõnelev luulekogu

Sõidab läbi Eesti

sigaretiga käsi aknast väljas

punane kontsaga king raskelt pedaalil

ette jäävad

Vägivalla Ükskõikse Reedu Hirmu Teisepoole

Vereküla Väevõimu Kergeusu Kõrkuse Poodu

Vaikuse Kilju Noatera Palati Vooliku

Killu Oavarre Võlla Lambanaha Rihma

Masenduse Annavõta Karju Rusika Peetuse

Põhjuse Tagajärje Kurjasilma Lõikehaava Kõhu

Hullumaja Tableti Kanüüli Raami Hüppe

Unenäo Lahase Kooma Kateetri Matuse

Öökülma Löövere Perekonna Perepea Keretäie

Kotisuu Nutujõe Kukla Näpistuse Tutistuse

Värdja Abituse Ebaküla Ringiratta Ületöö

Rõõmu Karistuse Kahjurõõmu Tühjajutu Tünga

jääb piiril seisma

kustutab sigareti

Linda

Kohe algusest peale, kui mul päevad hakkasid, olin lastetu naine

15-aastaselt vägistas mind venna sõber ja olin lastetu naine

17-aastaselt hakkasin klassivennaga koos elama ja olin lastetu naine

21-aastaselt otsustasin ülikoolis õpinguid jätkata ja olin edasi lastetu naine

28-aastaselt hakkasime abikaasaga arstide vahet käima ja olin lastetu naine

31-aastaselt jättis mees mu maha, olin lastetu naine

35-aastaselt armusin hullusti ja ootasin last, aga mehel oli juba piisavalt lapsi, mina olin lastetu naine

37-aastaselt abiellusin, olin jälle lastetu naine

38-aastaselt jäin salaja rasedaks, aga olin ikka lastetu naine, nii mitu korda, mitu aastat

40-aastaselt sai mees armukesega lapse ja läks minema, sest mina olin lastetu naine

45-aastaselt olin ikka lastetu naine ja ei midagi muud enam, mitte kunagi

50-aastaselt olin endiselt lastetu naine

60-aastaselt olin ikka veel lastetu naine

70-aastaselt olin lastetu naine

80-aastaselt olin lastetu naine

90-aastaselt olin lastetu naine

ausõna, olin lastetu naine

algusest peale ja lõpuni välja

Amanda

sain imikuna täpselt iga kolme tunni tagant rinda

seega ei arvanud ka hiljem et minu nälg või isu midagi loeb

asjad käisid kindla korra järgi

mida mina tahtsin polnud oluline

kohandasin ennast korra järgi

ja kui kord kokku kukkus

ei olnud minulgi enam olemist

Matilda

karjusin et jalamatigi kannatus saab ükskord otsa aga see ei ole tõsi

jalamati kannatus kestab täpselt nii kaua kuni ta on läbi kulunud

muutunud tolmuks põrandal

isegi siis ta ikka veel loodab

et on nähtav

et on vajalik

Triin

ma jalutu jalutasin

yle jää yle jaheda jõe

kõike valutut valutasin

kõike talutut talutasin

nagu pimedat eeslit

keda keegi ei näe

kõiki kõveraid jälestasin

kõik sirged välistasin

kõike kujutut kujutasin

jõgi kannab ei kannata

pime eesel keda keegi ei näe

tõmbab lahti et lennata