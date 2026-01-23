Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

Kuigi selle nädala rubriigis piisaks ehk ainult Harry Stylesi uue viieminutilise house-muusika radadel eksleva esiksingli välja toomisest, siis pakume ikkagi kõrvale ka uut Muudut, Clicherikut ja James Blake'i.

Heleenyum ja Sxnctuary – "Suddenly in lalalalala"

Heleenyum toob kuulajateni nostalgilise klubisingli "Suddenly in lalalalala". "Kuulasin palju 2008. aasta ambientset ja hingelist house-poppi ning trance'i, kui see idee tekkis. Lisaks mõjutasid mind ka varajaste 90-ndate Madonna lood," kommenteeris Heleenyum.

Clicherik – "Õuna sees"

Clicherik jätkab uljalt oma sooloprojektiga ning avaldas uue singli "Õuna sees". Muusikalise poole pealt andsid loole panuse soomlased Kristian Seppälä ja torupilli-mängija Annu Matilainen. Järgmisel kuul on oodata Clicheriku EP-d "Elekter", mis jääb Universal Musicu Eesti kontori viimaseks väljalaskeks.

Muudu – "Turn To You"

Muudu avaldas koos Freestyle Maniga Moodmusic Recordsi alt uue loo ja EP "Turn To You", millega on kaasas neli remiksi Jimi Tenorilt, Dawit Asfaha ja Luzie Deepilt, Jonas f.k-lt.

Mihkel Kuusk – "Mono"

Näitleja ja muusik Mihkel Kuusk avaldas neljapäeval nelja looga lühialbumi "Punk", mis sündis MUBA muusikaproduktsiooni jätkuõppes. "Punk" on julgus kiusata väljatöötatud raame eneseväljenduses, nt. popmuusikas. Ma kohe kindlasti ei tahaks punkarlikult neid raame lõhkuda. Mul poleks siis ju millegi otsast turnida. Julgeda, ise nautida ja pakkuda selle kaudu ka teistele rõõmu, julgust," selgitas Kuusk.

Harry Styles – "Aperture"

Vihjavatest plakatitest sai uhiuus singel ja meie aja ühe suurima popstaari Harry Stylesi neljas album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" jõuab neli aastat oodanud fännideni 6. märtsil. Loo (ja ka albumi) produtsent on Kid Harpon, kes oli vastutav ka 2022. aastal ilmunud ja aasta albumi Grammy võitnud "Harry's House'i" eest. Ja ei saa ka Styles olla vähem moodne mees kui teised, "As It Wasi" üliefektiivne ja romantiline indie-pop on aknast välja lennanud ning kohal on süntesaatorid, paksud bassid ja kosmilised sirinad.

Fred Again... ja Young Thug – "Scared"

Briti produtsent Fred Again... viskas kuulajate ette koostöö Atlanta räppari Young Thugiga. Värske lugu, nagu kõik viimased Fred Againi singlid, maandus tema n-ö "lõputul albumil" (või singlite kogumikul) "USB", kuhu on enam kui kolme aasta jooksul kogunenud 35 laulu.

XG – "Hypnotize"

2022. aastal asutatud Lõuna-Koreas tegutsev seitsmeliikmeline jaapani tüdrukutebänd XG (ehk Xtraordinary Genes) avaldas oma teise albumi "THE CORE - 核".

Naomi Scott – "Losing You"

Briti näitleja ("Aladdin" (2019), "Charlie inglid" (2019) "Smile 2" (2024)) ja laulja Naomi Scott on muusikat avaldanud juba üle kümne aasta. Selle aja jooksul on ta avaldanud kolm EP-d, aga albumi veel ei ole jõudnud. Kas 2026. aasta esimene singel 80ndate hõnguline "Losing You" koos eelmise aasta jooksul ilmunud nelja singliga viib meid sinna suunas?

Arctic Monkeys – "Opening Night"

6. märtsil jõuab kuulajateni heategevuslik kogumikalbum "Help(2)", järg 1995. aastal ilmunud kogumikule, kus tegid kaasa Blur, Radiohead, Paul McCartney jpt ja millega koguti lastele suunatud heategevusorganisatsioonile War Child UK üle miljoni dollari. 31 aastat hiljem samuti laste toetuseks kokku pandud albumilt leiab lisaks Arctic Monekysele ka Depche Mode'i, Fontaines D.C., Pulpi, Sampha, Olivia Rodrigo ja paljude-paljude teiste uued lood.

James Blake – "Death of Love"

James Blake toob 13. märtsil maailma ette oma kaheksanda albumi "Trying Times". Sel nädalal jagas ta sellelt esimest singlit, "Death of Love", kus olemas Blake'i kummituslikkus, virelevad-värelevad vokaalid ning kõledad bassid.

Megadeth – "Puppet Parade"

Ameerika metal-bänd Megadeth paneb karjäärile punkti 17. ja viimase albumiga. Ühtlasi on see esimene ja viimane Megadethi album, millel on laulukirjuta ja kitarristina kaasas soome kitarrist Teemu Mäntysaari.

PVA – "Peel"

Londoni altenartiivpopi trio PVA avaldas reedel oma teise albumi "No More Like This", mis jõuab 41 minuti ja kümne loo jooksul võtta nii enyalikke, tantsupungilikke kui ka industriaalsemaid kujusid.

Kuula kõiki lugusid siit: