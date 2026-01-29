Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

Kultuuriministeerium otsustas kultuuri aastapreemiaga tunnustada ansamblit Duo Ruut albumi "Ilmateade" eest. Bändi liige Ann-Lisett Rebane sõnas ERR-ile, et teise albumi tegemine on iga muusiku jaoks väga pingeline ning selle nimel töötati mitu aastat.

Katariina Kivi ja Ann-Lisett Rebase pärimusmuusikaansambel Duo Ruut sündis 2015. aastal. Nende debüütalbum "Tuule sõnad" nägi ilmavalgust 2019. aastal. Teine album "Ilmateade" jõudis kuulajateni möödunud suvel.

Rebase sõnul on aastapreemia saamine väga positiivne üllatus. "Me nägime sellega tohutult palju vaeva. Igasugune tunnustus on ju mõnes mõttes väga üllatav, aga meie jaoks väga-väga tore."

Muusiku sõnul võttis nende teise kauamängiva loomine päris mitu aastat. "Me nägime ülipalju vaeva. Ma arvan, et see oli meie jaoks mõnes mõttes eneseületus, et teha midagi, mis oleks kas sama hea või parem esimesest. Ma arvan, et kõikide muusikute jaoks on teine album alati kõige pingelisem," rääkis ta.

Neljapäev võib Duo Ruudule aga veel auhindu tuua, sest õhtul jagatakse Eesti muusikaauhindu. Duo Ruut on nomineeritud kolmes kategoorias: aasta album, aasta etno-, folk- või rahvalik album ja aasta ansambel. Rebase sõnul minnakse õhtule vastu vaba tundega. "Pigem tahame seal lihtsalt mõnusalt aega veeta. Ma arvan, et meie jaoks ei ole võit nii oluline ehk suurt pinget ei ole sellega peal."

Hetkel töötab bänd oma järgmise suure kontserdi kallal – 5. märtsil toimub Tallinnas Paavli kultuurivabrikus "Ilmateate" kontsert. Rebase sõnul ei ole tegemist plaadiesitluskontserdiga, küll aga saavad esimest korda laval kokku muusikud, kes albumil kaasa teevad.