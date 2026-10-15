X!

Ingra avaldas esimese albumi "Edasi"

Muusika
Ingra
Ingra Autor/allikas: Getter Raiend
Muusika

Laulja ja laulukirjutaja Ingra andis välja oma esimese täispika albumi "Edasi", kuhu on jõudnud kümme eestikeelset lugu.

Albumi lood sündisid muusiku sõnul viimase paari aasta jooksul. "Minu jaoks moodustab see album ühe ilusa terviku ning võrreldes minu varasema loominguga on selles märksa vähem melanhoolsust. See ei tähenda aga, et lood oleksid vähem sisukad – vastupidi, neis on minu jaoks väga palju elu ja olulisi tähelepanekuid, mis jäävad kandma ka pärast kuulamist," sõnas ta.

"Muusikalises mõttes ei püüdnud ma seekord viimseni lihvitud ja produtseeritud kõlapilti ning pean nõustuma, et albumil on kuulda väikeseid mõjutusi minu Eesti lemmikartisti Vaiko Epliku omanäolisest loomingust," lisas Ingra. 

Koos Ingraga mängivad albumil kitarrist Johannes Laas, klahvpillimängija Mikk Kaasik, bassist Peedu Kass ja trummar Kristjan Kallas. Albumi miksis Sten-Olle Moldau ning masterdas Hans Olsson. Vinüülplaadi kujundas Johanna Adojaan ning trükkis Toss Records.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVAL

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:36

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on filoloog Ivo Volt

14:13

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

12:44

Eeva Mägi filmist "Mo Amor": see räägib muuhulgas ka hirmust tõeliselt armastada

11:29

Sõltumatu tantsu päevik | Linnahall ja festival festivalis

10:56

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

09:49

"Musta pori näkku" valiti kolmele rahvusvahelisele filmifestivalile

09:45

Euroopa filmiauhindade lühinimekirja jõudis Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa"

09:13

Ingra avaldas esimese albumi "Edasi"

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

14.10

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

14.10

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

14.10

Ralf Sauter: "Musta pori näkku" jäi veidi lahjaks

14.10

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

10:56

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

14.10

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

14.10

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

14:13

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

14.10

Vanemuise lavale jõuab koguperemuusikal "Leiutajateküla pulmapidu"

14.10

Kirjastuste liit: raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo