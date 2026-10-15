Ingra avaldas esimese albumi "Edasi"

Laulja ja laulukirjutaja Ingra andis välja oma esimese täispika albumi "Edasi", kuhu on jõudnud kümme eestikeelset lugu.

Albumi lood sündisid muusiku sõnul viimase paari aasta jooksul. "Minu jaoks moodustab see album ühe ilusa terviku ning võrreldes minu varasema loominguga on selles märksa vähem melanhoolsust. See ei tähenda aga, et lood oleksid vähem sisukad – vastupidi, neis on minu jaoks väga palju elu ja olulisi tähelepanekuid, mis jäävad kandma ka pärast kuulamist," sõnas ta.

"Muusikalises mõttes ei püüdnud ma seekord viimseni lihvitud ja produtseeritud kõlapilti ning pean nõustuma, et albumil on kuulda väikeseid mõjutusi minu Eesti lemmikartisti Vaiko Epliku omanäolisest loomingust," lisas Ingra.

Koos Ingraga mängivad albumil kitarrist Johannes Laas, klahvpillimängija Mikk Kaasik, bassist Peedu Kass ja trummar Kristjan Kallas. Albumi miksis Sten-Olle Moldau ning masterdas Hans Olsson. Vinüülplaadi kujundas Johanna Adojaan ning trükkis Toss Records.