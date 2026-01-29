PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

Tänavu 30. sünnipäeva tähistava Pimedate Ööde filmifestivali uus kunstiline juht on Triin Tramberg. Tiina Lokk jätkab PÖFFi direktorina, kelle ülesandeks on festivali strateegiline juhtimine ja arengusuundade kujundamine.

PÖFFiga on Tramberg seotud juba rohkem kui 15 aastat, kui ta alustas tööd programmikoordinatori assistendina. Viimati tegutses ta PÖFF-i debüütfilmide võistlusprogrammi kuraatori ja filmihariduse täiendõppeprogrammi Discovery Campus juhina, samuti pani ta kokku programmi "PÖFF Goes to Cannes", mis esitleb maailma suurimal filmiturul Marché du Film tärkavate talentide filmiprojekte. Ta on ka rahvusvahelise filmistsenaariumide võistluse Script Pool asutaja ja kauaaegne eestvedaja.

Tramberg ütles, et pikaajaline töö PÖFFi juures on kujundanud tema usku filmitegijate järjepidevasse arengusse ning filmide ja publiku vaheliste tähendusrikaste kohtumiste loomisesse. "Kunstilise juhina ootan enim võimalust tugevdada festivali kuraatoriidentiteeti, toetada julgeid hääli ning hoida PÖFF avatuna, uudishimulikuna ja publikuga tihedalt seotuna," ütles ta.

Trambergi asemel saab debüütfilmide programmi kuraatoriks senine programmikoostaja Malaika Bova ja Discovery Campuse juhiks selle alla kuuluva filmioperaatorite koolitusprogrammi Frame Within a Frame eestvedaja Dhanushka Gunathilake.

Pimedate Ööde filmifestival toimub tänavu 6. kuni 22. novembrini.