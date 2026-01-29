X!

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

Film
Triin Tramberg
Triin Tramberg Autor/allikas: Erlend Štaub / PÖFF
Film

Tänavu 30. sünnipäeva tähistava Pimedate Ööde filmifestivali uus kunstiline juht on Triin Tramberg. Tiina Lokk jätkab PÖFFi direktorina, kelle ülesandeks on festivali strateegiline juhtimine ja arengusuundade kujundamine.

PÖFFiga on Tramberg seotud juba rohkem kui 15 aastat, kui ta alustas tööd programmikoordinatori assistendina. Viimati tegutses ta PÖFF-i debüütfilmide võistlusprogrammi kuraatori ja filmihariduse täiendõppeprogrammi Discovery Campus juhina, samuti pani ta kokku programmi "PÖFF Goes to Cannes", mis esitleb maailma suurimal filmiturul Marché du Film tärkavate talentide filmiprojekte. Ta on ka rahvusvahelise filmistsenaariumide võistluse Script Pool asutaja ja kauaaegne eestvedaja.

Tramberg ütles, et pikaajaline töö PÖFFi juures on kujundanud tema usku filmitegijate järjepidevasse arengusse ning filmide ja publiku vaheliste tähendusrikaste kohtumiste loomisesse. "Kunstilise juhina ootan enim võimalust tugevdada festivali kuraatoriidentiteeti, toetada julgeid hääli ning hoida PÖFF avatuna, uudishimulikuna ja publikuga tihedalt seotuna," ütles ta.

Trambergi asemel saab debüütfilmide programmi kuraatoriks senine programmikoostaja Malaika Bova ja Discovery Campuse juhiks selle alla kuuluva filmioperaatorite koolitusprogrammi Frame Within a Frame eestvedaja Dhanushka Gunathilake.

Pimedate Ööde filmifestival toimub tänavu 6. kuni 22. novembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

aasta muusik

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:56

Tallinna Linnateatri lavale jõuab Uku Uusbergi autorilavastus "Vaikus"

17:03

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

15:46

Aavik: enne viiulile keskendumist tahtsingi heliloojaks saada

15:08

Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

14:55

Krista Kaer: minu jaoks on kõige olulisem olnud raamatutest rääkimine

13:58

Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

13:52

Anders Härm: Põldroosi näitus oli mu elu kõige pikemalt ette valmistatud projekt

13:33

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

13:33

Ivo Felt: "Fränk" andis kindluse, et tasub töötada noortega

13:23

Mark Soosaar: kaamera peab alati kaasas olema, ka siis, kui elutöö on tehtud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.01

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

12:27

Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

12:10

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Anu Lamp

13:33

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

27.01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

28.01

Arvustus. "Arkaadia": Londonis me tantsime valssi nagu hiired

08:35

Aasta muusiku kontserdil kõlab Hans Christian Aaviku originaallooming

13:58

Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

09:30

Saara Pius liitus teater Nuutrumiga

13:33

Ivo Felt: "Fränk" andis kindluse, et tasub töötada noortega

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo