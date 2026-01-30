X!

Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

Kirjandus
Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste
Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste Autor/allikas: Arno Mikkor / presidendi kantselei
Kirjandus

Reedel rahvusraamatukogus toimunud tseremoonial andsid president Alar Karis ja kultuuriminister Heidy Purga aasta kirjandusõpetaja tiitli Viimsi gümnaasiumi õpetajale Kirsi Rannastele.

Kultuuriminister Heidy Purga ütles tänukõnes, et iga hea õpetaja on suure kalliskivi väärtusega aare ja just kirjandusõpetajad on need, kes õpetavad kuulama ja mõtestama teksti, märkama eri vaatenurki ja vaidlema lugupidavalt.

"Nii aitavad nad tegelikult leida igal lapsel oma hääle. Nii sünnib uudishimu, keeleoskus, empaatia ja julgus mõelda iseseisvalt," lausus minister.

Rannaste sõnas, et tema soov on, et õpilased oskaksid lugude abil ehitada sildu iseenda, teiste inimeste, oma juurte, kodumaa ning rahva mineviku juurde. 

"Ma valin lood, aitan neil kõlada, näitan, kuidas ja kust sillale astuda ning kuidas seda ületada, aga ennekõike õpetan ma sildu ehitama. Maailmas, kus on palju hääli ja vähe kuulamist, on sild alati parem kui kõrge müür," rääkis aasta kirjandusõpetaja.

Aasta kirjandusõpetaja valis Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Tallinna Kirjanduskeskuse, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kultuuriministeeriumi ühendkomisjon. Aasta kirjandusõpetaja tiitel antakse välja 30. jaanuaril, eesti kirjanduse päeval ja Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeval. 

Aasta kirjanduseõpetaja tiitlit antakse välja neljandat korda. Mullu sai selle Miina Härma gümnaasiumi õpetaja Ivika Hein, varem on tiitli pälvinud Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetaja Anu Kell ning Märjamaa gümnaasiumi õpetaja Sirje Nootre.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:23

Teenetemärgi pälvinud Leelo Tungal: südames on pühapäev

16:17

Galerii: Tallinna raekojas esitleti "Tõe ja õiguse" kommenteeritud väljaannet

15:59

Teenetemärgi pälvinud Gaute Kivistik: mõtlen tuhandetele inimestele, kes on rohkem teinud kui mina

15:49

Teenetemärgi pälvinud Maria Faust: see pole asi, mis juhtub iga päev

15:17

President tunnustas teenetemärgiga ka suurt hulka kultuuritegelasi

15:02

Teenetemärgi pälvinud Siiri Sisask: ajan muusikas oma asja

14:34

Presidendilt teenetemärgi pälvinud Raudsep: tähtis on see, mis on tulemas

14:23

Teenetemärgi pälvinud Mikk Granström: viimased 25 aastat olen elanud filmifestivalile

11:54

Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

10:36

Galerii: pidulikul kontserdil anti Hans Christian Aavikule üle aasta muusiku tiitel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:33

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

29.01

Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

29.01

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

29.01

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Anu Lamp

28.01

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

29.01

Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

07.01

Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

29.01

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

11:54

Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

29.01

Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo