Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

Kultuuriminister Heidy Purga ütles tänukõnes, et iga hea õpetaja on suure kalliskivi väärtusega aare ja just kirjandusõpetajad on need, kes õpetavad kuulama ja mõtestama teksti, märkama eri vaatenurki ja vaidlema lugupidavalt.

"Nii aitavad nad tegelikult leida igal lapsel oma hääle. Nii sünnib uudishimu, keeleoskus, empaatia ja julgus mõelda iseseisvalt," lausus minister.

Rannaste sõnas, et tema soov on, et õpilased oskaksid lugude abil ehitada sildu iseenda, teiste inimeste, oma juurte, kodumaa ning rahva mineviku juurde.

"Ma valin lood, aitan neil kõlada, näitan, kuidas ja kust sillale astuda ning kuidas seda ületada, aga ennekõike õpetan ma sildu ehitama. Maailmas, kus on palju hääli ja vähe kuulamist, on sild alati parem kui kõrge müür," rääkis aasta kirjandusõpetaja.

Aasta kirjandusõpetaja valis Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Tallinna Kirjanduskeskuse, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kultuuriministeeriumi ühendkomisjon. Aasta kirjandusõpetaja tiitel antakse välja 30. jaanuaril, eesti kirjanduse päeval ja Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeval.

Aasta kirjanduseõpetaja tiitlit antakse välja neljandat korda. Mullu sai selle Miina Härma gümnaasiumi õpetaja Ivika Hein, varem on tiitli pälvinud Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetaja Anu Kell ning Märjamaa gümnaasiumi õpetaja Sirje Nootre.