Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

Eesti kirjanduse päeva traditsiooniks on mõne aastaga saanud juba ka Eesti kirjanduse disko, mis toimus tänavu Tammsaare muuseumis.

Seekordse Eesti kirjanduse disko muusikavaliku eest vastutasid DJ-d Baron von Matsin ja doktor Loll, kes mängisid enda sõnul "kassi ja hiirt, metsikut diskot, kus puhas poeesia põimus meeletu tümakaga, kus klassikaline rokk-popp sulandus modernse inisemise ja tiluliluga".

Tammsaare muuseumis toimub Eesti kirjanduse disko tõmbas joone alla seekordsetele Eesti kirjanduse päeva sündmustele.