X!

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

Kirjandus
Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis
Vaata galeriid
42 pilti
Kirjandus

Eesti kirjanduse päeva traditsiooniks on mõne aastaga saanud juba ka Eesti kirjanduse disko, mis toimus tänavu Tammsaare muuseumis.

Seekordse Eesti kirjanduse disko muusikavaliku eest vastutasid DJ-d Baron von Matsin ja doktor Loll, kes mängisid enda sõnul "kassi ja hiirt, metsikut diskot, kus puhas poeesia põimus meeletu tümakaga, kus klassikaline rokk-popp sulandus modernse inisemise ja tiluliluga".

Tammsaare muuseumis toimub Eesti kirjanduse disko tõmbas joone alla seekordsetele Eesti kirjanduse päeva sündmustele.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:50

Maarja Aarma MA avaldas uue albumi "Fall Into Love"

10:29

Selgusid õpilastele suunatud arvustusvõistluse Kapsas võitjad

10:18

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

10:14

Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

10:05

Tristan Priimägi: akadeemikute tuleproov

09:46

Klassikaraadios alustab uuriv kultuurisaade "Pähklipureja"

30.01

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

30.01

Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

30.01

Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna pälvis Tartu Maarja kogudus

30.01

Teenetemärgi pälvinud Joonas Sildre: tahan Tammsaarest koomiksi teha

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.01

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

30.01

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

30.01

Galerii: Tallinna raekojas esitleti "Tõe ja õiguse" kommenteeritud väljaannet

30.01

Teenetemärgi pälvinud Maria Faust: see pole asi, mis juhtub iga päev

30.01

Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

30.01

Teenetemärgi pälvinud Gaute Kivistik: mõtlen tuhandetele inimestele, kes on rohkem teinud kui mina

30.01

Riigivapi III klassi kavaler Luik: eesmärk on töö, mis sind inimesena muudab

30.01

Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

10:18

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

29.01

Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo