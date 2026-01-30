X!

Teenetemärgi pälvinud Siiri Sisask: ajan muusikas oma asja

Siiri Sisask
Siiri Sisask Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
President Alar Kariselt Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud Siiri Sisask, kes tähistas möödunud aastal oma 40. lava-aastat, sõnas ERR-ile antud intervjuus, et on kõik need aastakümned oma asja ajanud.

Ma tahan teile õnne soovida! Kas te teate, miks?

Raplamaa Sõnumid helistas kaks minutit tagasi ja soovis samuti õnne, nii et ma juba tean, miks. Ma olen üsna sõnatu veel.

President Alar Karis on otsustanud teid Valgetähe V klassi teenetemärgiga tunnustada. Mis tundeid see teis tekitab?

Ma olen muidugi äärmiselt tänulik. Ma panen praegu siin mööda mägede külgi kaugel Eestist sõites käe südamele. Mingi selline kodumaa puudutus on hetkel, et tahaks kohe koju tagasi. Jalad on nõrgad. Ma ei oska ausalt öeldes öelda, millega ma olen niimoodi silma jäänud.

Te tähistasite eelmisel aastal 40. lava-aastat. Kui te nendele aastatele tagasi vaatate, siis mis teie enda jaoks kõige erilisem on?

Eks ma olen selline ääremaa inimene. Ma ajan muusikas oma asja ja eks ma katsun sel oma teel edasi püsida. See mingi minu hingelaul, mida ma olen need 40 aastat laulnud, ükskõik kuidas või mil moel.

Võib-olla kõige tähtsam, kui presidendi tunnustust silmas pidada, siis kunagi tegime Saagu Valgus kontserte. Tegime paljude muusikutega koostööd ja toetasime neid Eesti külgi, mida nimetatakse sotsiaalsemateks teemadeks. Võib-olla on need mulle kõige rohkem hinge läinud, kus ma näen, et muusikaga said midagi suuremat Eesti jaoks tehtud. Ma ei oskagi rohkem midagi öelda – ma olen hästi tänulik, käsi südamel ütlen seda.

