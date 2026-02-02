Märtsi alguses toimuv Tudengijazz toob publiku ette kuus kollektiivi

Festival pakub värsket ja mitmekesist muusikaprogrammi ning annab noortele artistidele võimaluse astuda lavale professionaalses kontserdikeskkonnas. Sel aastal toimub festival Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning üles astuvad kuus koosseisu: Tulem, Coldwave, Lossi Trio, K9, Kleer Suursild Kvintett ja Suursild & Ingolfsson Duo.

Tudengijazz on toimunud juba 44 aastat, festivalilt on tuule tiibadesse saanud teiste seas Jaak Sooäär, Tanel Ruben, Villu Veski, Kadri Voorand, Raivo Tafenau, Virgo Sillamaa, Siim Aimla, Sofia Rubina, Joel Remmel jt.

Festivali eesmärk on toetada noorte muusikute loometeed, tutvustada nende originaalloomingut ja julget kunstilist käekirja ning rikastada Eesti jazzimaastikku uute kõlade ja ideedega. Alates 2011. aastast on Tudengijazzi korraldajaks Eesti Jazzliit.