X!

Eesti keeles ilmub Aldous Huxley romaan "Silmituna Gazas"

Kirjandus
Aldous Huxley
Aldous Huxley Autor/allikas: TopFoto / Scanpix
Kirjandus

Kirjastus Ilmamaa annab välja briti kirjaniku, esseisti ja mõtleja Aldous Huxley romaani "Silmituna Gazas". Huxley kõige tuntum romaan juba 80ndatel esmakordselt eesti keeles ilmunud "Hea uus ilm".

Huxley romaan "Silmituna Gazas" (1936) räägib inimesest, kes püüab leida uut eetilist alust, millele rajada oma elu. Peategelane Anthony Beavis on autoriga samast põlvkonnast ja tal on samasugune seltskondlik ja hariduslik taust. Sündmuste esitamise järjestuse määrab fragmentaarses romaanis see, mil määral Anthony jõuab nende mõistmiseni ja omandab nendest kõnelemiseks sobiva keele.

Loo taustaks on 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse murranguline ajajärk, mil sotsiaalsed muutused ja seniste väärtuste lagunemine panid otsima uusi, veenvamaid ja eetilisemaid viise, kuidas elada teadlikku inimelu.

Romaani on tõlkinud ja saatesõnaga varustanud eesti kirjandus- ja tõlketeadlane Anne Lange.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:46

Tõnu Karjatse Docpointi soovitused: Böömimaa kaksikutest kompromissitute rokkstaarideni

17:39

Tänavusel Docpointil linastuvad ka haruldused 90-ndate Eestist

16:20

Justfilmi uus juht Jan Joonas Pevkur: filmide kaudu on sama kasulik õppida kui läbi raamatute

16:19

Eesti keeles ilmub Aldous Huxley romaan "Silmituna Gazas"

16:14

Propeller esineb esimest korda Estonia kontserdisaalis

14:54

Galerii: Sõpruses esilinastusid "Eesti lugude" sarja uued filmid

14:03

Rotterdamis esilinastus Eesti osalusel valminud must komöödia "Presidendirööv"

13:33

Tallinnas esineb briti ambient house'i pioneer The Orb

13:05

Keelenupp. Eesti keele kolm salakäänet

12:58

Aasta naiskooriks valiti kammernaiskoor Lu

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:43

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

02.02

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

02.02

Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

13:05

Keelenupp. Eesti keele kolm salakäänet

02.02

Arvustus. Parimas mõttes väsitav "Marty Supreme" on osadena tugevam kui tervikuna

01.02

Yasmyn: provokatiivsus on suur osa naise arengust

02.02

Grammyde aasta albumi tiitli pälvis esimest korda hispaaniakeelne album

02.02

Keelesäuts. Mida pedakat?!

11:00

Pille-Riin Purje: aasta esimesest teatrikuust jääb eredalt pinnale VAT teatri "Lühis"

01.02

Arvustus. "Prima facie" võtab monolavastuse mudelist maksimumi

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo