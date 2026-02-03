Eesti keeles ilmub Aldous Huxley romaan "Silmituna Gazas"

Huxley romaan "Silmituna Gazas" (1936) räägib inimesest, kes püüab leida uut eetilist alust, millele rajada oma elu. Peategelane Anthony Beavis on autoriga samast põlvkonnast ja tal on samasugune seltskondlik ja hariduslik taust. Sündmuste esitamise järjestuse määrab fragmentaarses romaanis see, mil määral Anthony jõuab nende mõistmiseni ja omandab nendest kõnelemiseks sobiva keele.

Loo taustaks on 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse murranguline ajajärk, mil sotsiaalsed muutused ja seniste väärtuste lagunemine panid otsima uusi, veenvamaid ja eetilisemaid viise, kuidas elada teadlikku inimelu.

Romaani on tõlkinud ja saatesõnaga varustanud eesti kirjandus- ja tõlketeadlane Anne Lange.