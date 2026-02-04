Galerii: Docpointi avamisel esilinastus dokfilm "Puuluup - kaablid autos veel"

"Puuluup - kaablid autos veel" on muusikadokumentaal, mis avab duo Puuluup liikmete Ramo Tedre ja Marko Veissoni elu ja loomeprotsessi aastatel, mil nad on jõudmas rahvusvahelise edu laineharjale. Filmis põrkuvad lavade hiilgus ja argipäevaelu olme, samuti heidetakse pilk telgitagustesse, kuidas valmis koos ansambliga 5miinust laul, mis pääses Eestit esindama Eurovisioonile.

Filmi "Puuluup – kaablid autos veel" tootis Münchhausen Films ning selle autor on režissöör Taavi Arus, kes on teinud kõik senised Puuluubi muusikavideod ja saatnud bändi tegevust kaameraga juba 2017. aastast. Arus on ka muusikafilmide "Lil Eesti", "Enam kui elu" ja Eesti pungi uuest lainest rääkiva doki "Kõik teevad kõike valesti" üks autoreid.

17. Docpoint Tallinn toimub 3. kuni 8. veebruarini kinodes Sõprus ja Artis. Lisaks näeb samal nädalal valitud teoseid ka Tartus Elektriteatris.