X!

Galerii: Docpointi avamisel esilinastus dokfilm "Puuluup - kaablid autos veel"

Film
Ansambel Puuluup ja režissöör Taavi Arus
Vaata galeriid
59 pilti
Film

Teisipäeva õhtul avati 17. dokumentaalfilmide festival Docpoint Tallinn. Festivali lükkas käima Taavi Aruse muusikadokumentaal "Puuluup - kaablid autos veel".

"Puuluup - kaablid autos veel" on muusikadokumentaal, mis avab duo Puuluup liikmete Ramo Tedre ja Marko Veissoni elu ja loomeprotsessi aastatel, mil nad on jõudmas rahvusvahelise edu laineharjale. Filmis põrkuvad lavade hiilgus ja argipäevaelu olme, samuti heidetakse pilk telgitagustesse, kuidas valmis koos ansambliga 5miinust laul, mis pääses Eestit esindama Eurovisioonile.

Filmi "Puuluup – kaablid autos veel" tootis Münchhausen Films ning selle autor on režissöör Taavi Arus, kes on teinud kõik senised Puuluubi muusikavideod ja saatnud bändi tegevust kaameraga juba 2017. aastast. Arus on ka muusikafilmide "Lil Eesti", "Enam kui elu" ja Eesti pungi uuest lainest rääkiva doki "Kõik teevad kõike valesti" üks autoreid. 

17. Docpoint Tallinn toimub 3. kuni 8. veebruarini kinodes Sõprus ja Artis. Lisaks näeb samal nädalal valitud teoseid ka Tartus Elektriteatris.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:56

Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

17:04

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

15:30

"Pähklipureja": mõjukaima muusikaharidussüsteemi taga põrkuvad kunst, poliitika ja nafta

15:13

Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

15:09

Juhan Kuusi keskuses näeb Balti humanistliku fotograafia meistrite loomingut

14:49

Galerii: Koolitants tõi Rakverre kokku tantsijad Lääne- ja Ida-Virumaalt

14:04

Arvustus. Puuluubi filmi kiududesse on absurd sooja südamega sisse tikitud

12:08

Kirjanike majas toimub iga-aastane kaasaegse ukraina luule õhtu

11:54

Otseülekanne kell 18: Ukuaru muusikamajas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiad

11:36

Jazzkaar avalikustas festivali põhiprogrammi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.02

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

03.02

Tänavusel Docpointil linastuvad ka haruldused 90-ndate Eestist

03.02

Keelenupp. Eesti keele kolm salakäänet

02.02

Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

03.02

Tõnu Karjatse Docpointi soovitused: Böömimaa kaksikutest kompromissitute rokkstaarideni

14:04

Arvustus. Puuluubi filmi kiududesse on absurd sooja südamega sisse tikitud

11:54

Otseülekanne kell 18: Ukuaru muusikamajas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiad

10:25

Galerii: Docpointi avamisel esilinastus dokfilm "Puuluup - kaablid autos veel"

03.02

Pille-Riin Purje: aasta esimesest teatrikuust jääb eredalt pinnale VAT teatri "Lühis"

10:08

Docpointi noore dokumentalisti auhinna pälvis Johan Huimerind

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo