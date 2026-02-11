Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

Möödunud nädalal esilinastus Rotterdami filmifestivalil Eesti osalusel valminud must komöödia "Presidendirööv", milles lööb kaasa ka Pääru Oja. Oja sõnul olid võtted lõbusad, kuid lisas, et rääkida võõrkeelt nagu emakeelt on üks raskemaid ülesandeid, mida näitlejale anda saab.

Oja on kaasa löönud mitmetes Soome filmides, kuid täpselt neid kokku pole lugenud. "Eks ta kuskil kümne kanti peab olema," märkis Oja, kelle sõnul on Soome äge filmimaa. "Kui kutsutakse, siis tuleb minna. Mulle väga meeldib soomlastega teha. Nad on head selles, mis nad teevad. Soome on minu jaoks üks lemmikuid filmimaid," tõdes näitleja.

"Lõpuks ei ole see filmitegemine kuskil maailmas kuigi erinev. Lõpuks ikka keegi ütleb, kus sa seisad, keegi filmib ja keegi räägib midagi kaamera ees. Aga soomlased on väga põhjalikud. Neil on ka huumorisoon väga õiges kohas, samas ka tragöödiasoon. Nad on oma tunnetes justkui äärmuslikud," muigas Oja.

Režissöör Samuli Valkama ajalooline komöödia "Presidendi rööv" viib vaataja 1930. aasta 14. oktoobri hommikusse, mil paremäärmusliku Lapua liikumise aktivistid röövisid Soome esimese presidendi Kaarlo Juho Ståhlbergi ja tema abikaasa Esteri. Lisaks Valkama viimasele filmile võib Oja näha ka sel nädalal kinodesse maanduvas "Meie Erikas" ning kuu lõpus linastuvas "Säärases mulgis".

Mõlemad kodumaised filmid valmisid küll juba mõnda aega tagasi. "Meie Erikasse" andis Oja panuse juba üle-eelmisel suvel. "Lased lahti ja selleks hetkeks, kui film välja tuleb, oled juba lahti lasknud sellest," selgitas Oja töö ja tulemuse vahelist viivitust. "Aga muidugi esilinastusel saalis istuda on ikka väga vastik."

"Rotterdamis oli millegipärast lihtsam. Ma ei olnud seda filmi varem näinud, aga ma olin üpris kindel selles, mis ta on, ja täpselt see ta oligi. Võõral maal on küllap lihtsam. Tead, et väljamaalased vaatavad, mitte kodumaalased, kellele pead hiljem tänaval veel vastu kõndima."

Lisaks Ojale lõid "Presidendi röövi" juures kaasa teisedki eestlased: monteerija on Tambet Tasuja, kostüümikunstnik Eugen Tamberg, grimmikunstnik Kaire Hendrikson ning võtteplatsi järjepidaja Katariina Rebane. Filmi kaastootja on Münchhausen Films, produtsent Madis Tüür, kes ka Oja filmi juurde kutsus.

"Helistasime siis režissööriga. Ma mäletan, et ma saagisin kodumaal puid, selline kevadine aeg oli ja suvel me juba filmisime. Samuli Valkama on väga kihvt mees. Hästi rahulik, aga hirmus proff," tõdes Oja, kelle sõnul oli Tšehhis toimunud võtteprotsess väga lõbus.

"Kuna see on tõesti nii uskumatu lugu ja Valkama oli otsustanud, et sellest ei ole mõtete ajaloolist filmi teha, see kõik on nii absurdne, et film võiks olla natukene farss, mida ta ka heas mõttes on. Minu jaoks oli see muidugi pingeline ka, sest pidin üritama rääkida soome keelt nii aktsendivabalt kui võimalik. Käisin kuu aega ikkagi oma soome keele õpetajaga harjutamas. Eestlastena arvame tihti, et soome keel on lihtne, aga seal on ikka igasugused häälikud. Rääkida võõrast keelt nagu oma ema keelt on vist üldse näitlejale kõige raskem ülesanne. See on väga õudne," nentis Oja, kes seni ongi pigem mänginud Soomes viibivaid väljamaalasid.

"Muretsesin sellepärast väga, ka siis, kui film tehtud oli muretsesin väga. Ega neid režissööre kunagi ei tea ka. Nad on sõbralikud ja komplimenteerivad, aga kas see ka nüüd tõde on. Pärast esilinastust käisime söömas ja seal oli Soome helilooja, kes oli filmiga enne esilinastust pikalt töötanud, kes küsis minult, et kas ma ei olegi soomlane. Sellest sain aru, et mu töö kandis vilja," rääkis Oja.

"Režissöör ütles, et mul on justkui soomerootslase aktsent, mis on eriti hea, sest tegelase nimi oligi Viklund," lisas näitleja.

"Presidendirööv" jõuab Eesti ja Soome kinopubliku ette 2026. aasta sügisel.