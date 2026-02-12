X!

Rootsi voogedastaja Cultpix annab Blu-rayl välja Kaljo Kiisa filmi "Hullumeelsus"

Hullumeelsus
Rootsi voogedastusplatvorm Cultpix tuleb maikuus välja uue Blu-ray sarjaga, mille raames antakse taastatud kujul välja ka Kaljo Kiisa 1968. aasta film "Hullumeelsus".

Kultus- ja exploitation-kinole keskenduv filmiplatvorm annab koostöös Ungari, Taiwani, Tšehhi ja Eesti filmiinstituutidega füüsilisel ja taastatud kujul välja neli filmi. Uut projekti esitletakse Cannes'i filmifestivalil mais.

Koostöös Eesti Filmiinstuudiga jõuab ühena esimestest filmidest plaadile ka Kaljo Kiisa 1968. aasta film "Hullumeelsus" peaosas Jüri Järvetiga. Doktori rollis astub üles ka Voldemar Panso.

Ungari filmiloost nopitakse välja 1990. aasta film "Meteo", Taiwanist 1961. aasta film "Fantasy of the Deer Warrior" ning Tšehhist "The Man from the First Century" aastast 1962. Cannes'is tehaksegi algust "Meteo" välja andmisega. Ülejäänud filmid ilmuvad Blu-rayl järgnevatel kuudel.

"Otsus laieneda Blu-ray turule tuleb pärast aastatepikkust kogemust, mis on aidanud meil mõista, mis filmidega publik üle maailma suhestub," ütles Cultpixi tegevjuht Rickard Gramfors, kelle sõnul on voogedastusplatvormilt kogutud andmed ning koostööd filmiinstituutide ja -arhiividega toonud ainulaadse oskuse sorteerida välja filmid, mis väärivad premium füüsilist väljalaset. "Need ei ole lihtsalt nimed kataloogist, vaid päris avastused, mille füüsilise omamise vastu on meie publik huvi tundnud."

2021. aasta aprillis tegevust alustanud Cultpix kirjeldab ennast kui suurimat voogedastajat neile, kes otsivad oma menüüsse vanu kultus- ja žanrifilme. Eelkõige täiskasvanutele mõeldud platvormilt leiab nii õudust, fantaasiat, ulmet ja võitluskunste kui ka erinevaid exploitation-žanreid (sexploitation, blaxploitation) ning muid vanemaid niši-filme. Omal kohal on ka erootilise sisuga filmid.

Kaljo Kiisa "Hullumeelsuse" tegevus toimub 1944. aastal ühes Euroopa riigis, mille nime ei mainita. Saksa võimud valmistuvad likvideerima psühhiaatriahaigla patsiente. Viimasel hetkel aga jääb aktsioon ära, kuna eriülesandega saabub kohale Gestapo ohvitser Windisch. Gestaposse on tulnud anonüümkiri, et haigla patsientide hulgas varjab end Briti spioon, kes tuleb igal juhul elusalt tabada.

""Hullumeelsust" peetakse esimeseks tõeliselt silmapaistvaks ja modernistlikuks filmiks Eesti filmiajaloos, mille valmimise ümber keerleb arvukalt legende ja mille kõrges kunstilises tasemes on peaaegu kõik filmist kirjutanud kriitikud viimased 50 aastat ühiselt veendunud olnud," kirjutas filmikriitik Johannes Lõhmus 2020. aastal Sirbis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: Variety

