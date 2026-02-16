X!

Liisi Koikson: tahaksin muusikas jälle sissepoole tagasi minna

Muusika
Foto: ERR
Muusika

Laulja Liisi Koikson rääkis kultuurisaates "OP" oma koostööst Marti Tärni ja Sander Möldriga. Trio viimane album sai esimesest helgem, aga järgmisega soovib Koikson jälle süngemaks ja sissepoole tagasi minna.

Muusikute ühine projekt sai alguse 2017. aastal, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja. "Selle puhul korraldasid Eesti saatkonnad välismaal selle tähistamiseks üritusi ja mõte oligi näidata, mis see Eesti muusika siis on. Mõtlesin, et oma asju päris ei tee, vaid teeme siis mingisuguse kava. Lähen ju inimeste ette, kes mind tegelikult ei tea, ja saan luua väljaspool Eestit uue asja. Valin lemmiklood välja ja saab esitleda väikest läbilõiget kaasaegses võtmes," selgitas Koikson.

Triol on ka üks originaallugu "All õhtutaeva", mis sai ka möödunud aasta augustis ilmunud plaadi nimilooks. Nüüd otsustati uusversioonid lugudest nagu "Moonaliisa" ja "Suve hääl" ka vinüülile panna.

"Selleks oli mitu põhjust. Päris tihti muusika ise dikteerib, millisel meediumil ta peaks kõlama. Mõnikord on väga selge, et midagi tahaks kuulata nii, et tõstad vinüülinõela plaadile peale ja hakkad kuulama. Mulle tundus, et meie minialbum on ka selline. Selles on mingit rahu, mida võib-olla vinüüli kuulamisel on vaja. Võtad selle eraldi aja, võtad plaadi lahti, vaatad kujundust, vahelehte," rääkis Mölder.

Basskitarrist Marti Tärn märkis, et trio järgmine plaat peaks olema sünge nagu oli nende 2023. aastal ilmunud "Tiks 054". "Teise albumiga oli mõte teha positiivne plaat. Kaua sa istud selles tusas. Aga nüüd vastukaaluks tahaks jälle sissepoole tagasi minna," lisas Koikson.

Töötlemiseks valitakse lugusid, mida Liisi Koikson laulda tahab. "Peab ju meeldima. Me oleme ka proovidesse lugusid toonud, aga ükski pole kaubaks läinud," muigas Mölder. "Ma mõtlen ka Sandri helikeelele. Me ei saa liiga palju harmoonilist materjali alati võtte, sest selles muusikas toimib see, et mingi ring jääb käima," lisa Koikson.

"Me tahtsime, et kõik, mis me esitame, oleks enam-vähem meie kätel ja Liisi vokaalil esitatav. Kuna meid on ainult kolm ja käsi on kuus, siis see muusikaline materjal on suhteliselt hõre. Natukene on taustahelisid ka, aga see piirang on seda helikeelt vist kõige rohkem kujundanud," rääkis Mölder.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP", intervjueeris Ave Lutter

