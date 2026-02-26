X!

Pill: kui esimese filmi aia taha lased, on järgmist võimalust raskem saada

Film
Foto: Ain Liiva
Film

Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti valdkonnas filmi eest "Fränk" peapreemia pälvinud režissöör Tõnis Pill tõdes, et esikfilmi tegemisega käis kaasas filmikoolist külge poogitud hirm, et kui see aia taha läheb, on järgmist võimalust palju raskem saada.

Tõnis Pilli debüütfilmi "Fränk" on kinos vaadatud rohkem kui 112 000 korda. Eriti palju meelitas film kinosaali noori vaatajaid. Arvustustes juba kultusfilmiks nimetatud teos ringleb täna edukalt ka väljaspool Eestit.

Filmi produtsent Ivo Felt nentis saates "Kultuurkapitali aastapreemiad", et seda, et noored vaatajad "Frängi" nii hästi üles leiavad ning see hakkab sotsiaalmeedias laineid lööma, ei osatud ette näha.

"Me tegime enda poolt, nagu oskasime. Võib-olla olime tiba süsteemsemad, võib-olla me kõikide filmidega nii süsteemsed ei ole. Me sihtisime väga täpselt, kuhu me reklaame suuname, võib-olla täpsemini kui kunagi varem," avas ta.

Režissöör Tõnis Pill rääkis, et lugu arendati pikki aastaid. "Selle käigus oli palju hetki, kus kirjutad selle loo, pühendad päris pika aja, üle aasta ühte versiooni, ja siis saad selle protsessi käigus aru, et see ei olnud kõige parem variant sellest loost, tasub minna algosadesse tagasi ja mõelda, mis on neist kõige olulisem element ja siis tegeleda sellega."

Ivo Felt täpsustas, et loo kirjutamine võttis umbes viis aastat. "Me läksime edasi ja tagasi ja oli väga palju erinevaid versioone, Paul oli mingis versioonis 28-aastane noormees näiteks. See stsenaarium sai nii tugevalt läbi töötatud, et sellest sai lõpuks selline materjal, mille peale oli võimalik ehitada arvatavasti tugev film. Me muidugi püüame seda iga kord, alati ei õnnestu ja vahel laseme teemal mingi pimedusega ära lüüa – arvame, et oleme valmis. Seekord ei lasknud."

Pill tunnistas, et debüütfilmi tegemisega käis kaasas filmikoolist külge poogitud hirm, et kui esikfilm aia taha läheb, on järgmist võimalust palju raskem saada.

Selles osas leian, et meie filmi edu on vähemalt minisuguse pinge minult maha võtnud, et teha järgmist filmi. Meil üks asi siin vaikselt susiseb," tõstis ta tulevikult saladusteloori.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Kultuurkapitali aastapreemiad"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:12

Laine Lõvi: mulle on olnud oluline midagi Setomaa jaoks ära teha

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

11:59

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

11:11

Jana Stahl: rannarootsi kultuur on praegu oma renessanssi läbimas

11:11

Pill: kui esimese filmi aia taha lased, on järgmist võimalust raskem saada

10:12

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

09:14

Clicherik avaldas lühialbumi "Elekter"

25.02

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

25.02

Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

25.02

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

10:12

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

24.02

Galerii ja video: vabariigi aastapäeva kontsertetendus

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

25.02

Rakvere teatri sünnipäeval jagati kolleegipreemiaid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo