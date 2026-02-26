Pill: kui esimese filmi aia taha lased, on järgmist võimalust raskem saada

Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti valdkonnas filmi eest "Fränk" peapreemia pälvinud režissöör Tõnis Pill tõdes, et esikfilmi tegemisega käis kaasas filmikoolist külge poogitud hirm, et kui see aia taha läheb, on järgmist võimalust palju raskem saada.

Tõnis Pilli debüütfilmi "Fränk" on kinos vaadatud rohkem kui 112 000 korda. Eriti palju meelitas film kinosaali noori vaatajaid. Arvustustes juba kultusfilmiks nimetatud teos ringleb täna edukalt ka väljaspool Eestit.

Filmi produtsent Ivo Felt nentis saates "Kultuurkapitali aastapreemiad", et seda, et noored vaatajad "Frängi" nii hästi üles leiavad ning see hakkab sotsiaalmeedias laineid lööma, ei osatud ette näha.

"Me tegime enda poolt, nagu oskasime. Võib-olla olime tiba süsteemsemad, võib-olla me kõikide filmidega nii süsteemsed ei ole. Me sihtisime väga täpselt, kuhu me reklaame suuname, võib-olla täpsemini kui kunagi varem," avas ta.

Režissöör Tõnis Pill rääkis, et lugu arendati pikki aastaid. "Selle käigus oli palju hetki, kus kirjutad selle loo, pühendad päris pika aja, üle aasta ühte versiooni, ja siis saad selle protsessi käigus aru, et see ei olnud kõige parem variant sellest loost, tasub minna algosadesse tagasi ja mõelda, mis on neist kõige olulisem element ja siis tegeleda sellega."

Ivo Felt täpsustas, et loo kirjutamine võttis umbes viis aastat. "Me läksime edasi ja tagasi ja oli väga palju erinevaid versioone, Paul oli mingis versioonis 28-aastane noormees näiteks. See stsenaarium sai nii tugevalt läbi töötatud, et sellest sai lõpuks selline materjal, mille peale oli võimalik ehitada arvatavasti tugev film. Me muidugi püüame seda iga kord, alati ei õnnestu ja vahel laseme teemal mingi pimedusega ära lüüa – arvame, et oleme valmis. Seekord ei lasknud."

Pill tunnistas, et debüütfilmi tegemisega käis kaasas filmikoolist külge poogitud hirm, et kui esikfilm aia taha läheb, on järgmist võimalust palju raskem saada.

Selles osas leian, et meie filmi edu on vähemalt minisuguse pinge minult maha võtnud, et teha järgmist filmi. Meil üks asi siin vaikselt susiseb," tõstis ta tulevikult saladusteloori.