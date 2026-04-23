Jõhvis alustab koos PÖFF-iga tegevust filmikool

Õpe põhineb nelja-aastasel visuaalmeedia tehnoloogia kutsekeskhariduse õppekaval, millele lisanduvad praktilisi filmioskusi süvendavad valikained. Jõhvi filmikooli projektijuht Timo Steiner ütles, et kooli tunnuslause "Võta elu fookusse!" peegeldab täpselt seda, mida õppijatele pakutakse ehk praktilisi oskusi, mis aitavad ennast edukalt juhtida nii võtteplatsil kui elus.

Filmikool sünnib koostöös Pimedate Ööde filmifestivaliga ja arvestab Eesti filminduse vajadusi. PÖFFi direktori Tiina Loki sõnul aitab Jõhvi filmikool likvideerida kitsaskoha, mis meie filmitööstust juba praegu kummitab. "Sel aastal avatakse Jõhvis filmilinnak, mõne aasta pärast saab samasugune valmis ka Tallinnas. See tähendab, et Eestis üles võetavate filmide arv suureneb, sest siia tuleb rohkem välisprojekte, aga hüppe teeb ka telesarjade tootmine. Need kõik vajavad lisaks režissööridele, stsenaristidele, operaatoritele ja kunstnikele ka tehnilisi töötajaid – ja just neid meie filmitööstuses napib," sõnas Lokk.

Jõhvi filmikooli avamine on Loki sõnul väga oluline ka PÖFFi jaoks. "Meie poolt välja arendatud audiovisuaalõppe süsteem moodustab nüüd terviku. Me oleme aastaid edendanud filmiharidust üldhariduskoolides, vedanud filmivaldkonna täiendõpet Ida-Virumaal ja loonud noortele filmitegijatele suunatud rahvusvahelise täiendõppeprogrammi Discovery Campus – ja selle kõige loogilise jätkuna sünnib nüüd Jõhvi filmikool," ütles ta.

Kooli praktikabaasiks on peagi avatav Jõhvi filmilinnak ja selle lõpetajatel on võimalus töötada assistendina erinevates filmiprotsessiga kaasnevates ametites või asuda edasi õppima Eesti või välismaa filmikõrgkoolidesse.

Sisseastumisavaldusi Jõhvi filmikooli saab esitada kuni 15. maini.