Tiina Lokk Jõhvi filmikoolist: see on ka hea platvorm, kust inimesed saavad minna edasi õppima

Tiina Lokk
Tiina Lokk
Selles sügisest alustab koostöös PÖFF-iga Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juures tegevust Jõhvi filmikool. Festivali direktor Tiina Lokk ütles ERR-ile antud intervjuus, et PÖFF-i jaoks on Jõhvi filmikool ka omamoodi haridustsükli lõpuni viimine.

Loki hinnangul oli Jõhvi filmikooli tüüpi lahendus Eesti filmimaastikult puudu. "Seda annab hästi tunda ka see, et aastaid on see, et me ei suuda mitut filmi koos korraga teha, eriti kui tuleb mingi suur produktsioon sisse, puudu jääb just tehnilisest ettevalmistusest," ütles ta ja lisas, et Jõhvi on praegu ka ideaalne koht, kus saab kohe praktiseerida. "Ta on kutsekooli baasil praegusel hetkel loodud, ta ei ole veel täies mahus nagu me näeme ette, kuidas ta võiks järgnevatel aastatel kulgeda, aga algus on tehtud ja see on hea platvorm, kust inimesed saavad minna edasi õppima."

Ta loodab, et kunagi võiks tekkida selles vallas ka kõrgharidus. "Praegu seda Eestis ei ole, Soomes on see küll olemas," selgitas ta ja kinnitas, et PÖFF-i jaoks on Jõhvi filmikool ka omamoodi haridustsükli lõpuni viimine. "Meil on veebis audiovisuaalseõppe programm koolidele, kus paarkümmend kooli aktiivselt osalevad, meil on noortele filmiprofessionaalidele Discovery Campus festivali ajal, mis koolitab ja toob siia huvitavaid võtmeisikuid loenguid pidama ning nüüd on Jõhvi, vaatame, kuhu me sealt läheme."

Ta usub, et kahtlemata peaks olema Jõhvi filmikooli juurde kaasatud ka kohalik filmipaviljon. "See on üks põhjustest, miks me hakkasime seal täiendõpet tegema, sest nägime ette, kuidas tehniliste inimeste puudus aina suureneb."

Tiina Lokk rõhutas, et ta oli ka BFM-i asutamise juures, seega nüüd on tema jaoks tegu juba teise filmikooliga, millele hoog sisse lükata. "Loomulikult ma hakkan seal ka ise loenguid pidama, me kaasame sinna meie oma filmiprofessionaale ning motivatsioonilektoreid rahvusvaheliselt, lisaks on meil on selline unikaalne inimene nagu Mikk Granström, kellel on pedagoogikadoktor."

Tiina Lokk Jõhvi filmikoolist: see on ka hea platvorm, kust inimesed saavad minna edasi õppima

