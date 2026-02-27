X!

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

Teater
Foto: Ain Liiva
Teater

Kultuurkapitali näitekunsti peapreemia pälvinud Merle Karusoo usub, et Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad selleks, et tulevikus koos riik üles ehitada, üksteist ära kuulama.

Eesti dokumentaalteatri traditsiooni rajaja Merle Karusoo on viimastel aastatel tegelenud põhjalikult Ukraina sõja teemadega ning seadnud lavale nii Ukrainast lahkunute kui ka võitlema jäänute lood.

"Kui ma selliseid asju teen, ka eestlastega, ma mõtlen alati tagasi ja võrdlen oma rahva lugudega. Ikka on need, kes lähevad ära, ja on need, kes jäävad alles, jäävad paigale, jäävad kaitsma," sõnas Karusoo saates "Kultuurkapitali aastapreemiad".

Karusood tõukab seesuguseid lavastusi tegema soov kaks poolust kokku viia. "Kui ma praegu näen, et sünnib üks rahvas, siis kuidas see rahvas oma probleemid lahendab, kuidas ta suudab endast üles olla, et ulatuda üle rindejoone käsi sellele teisele ukrainlasele, ehitada koos üles see uus Ukraina."

Ta usub, et selleks, et üheskoos edasi minna, on oluline kuulata ka teise poole lugusid. "Praegu nad veel ei ole üksteise lugusid kuulanud ja ma ei tea, millal pärast seda kui sõda kas lõpeb või katkeb hakatakse rääkima, aga rääkida on väga vaja, sest muidu on need, kes on praegu ära läinud, Ukraina rahva jaoks surnud ja nad peavad endale kuskile lõppude lõpuks kodu leidma. Ega nad täna sellest aru ei saa, et nad on tegelikult ilma juurteta, nad on need juured lahti rebinud. Tagasi on ikka väga raske minna," nentis ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Kultuurkapitali aastapreemiad"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:11

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

15:40

Sinijärve raamatusoovitused: Tove Jansson on alati äge

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

15:28

Tõnu Kõrvits: kirjutan iga oma teost kui viimast

15:24

Euroopa Liidu kirjandusauhinnale on nomineeritud ka Lilli Luuk

14:52

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

14:18

Kaie Mihkelson: teater teeb hinge avaramaks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

26.02

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

13:23

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo