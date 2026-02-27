Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

Eesti dokumentaalteatri traditsiooni rajaja Merle Karusoo on viimastel aastatel tegelenud põhjalikult Ukraina sõja teemadega ning seadnud lavale nii Ukrainast lahkunute kui ka võitlema jäänute lood.

"Kui ma selliseid asju teen, ka eestlastega, ma mõtlen alati tagasi ja võrdlen oma rahva lugudega. Ikka on need, kes lähevad ära, ja on need, kes jäävad alles, jäävad paigale, jäävad kaitsma," sõnas Karusoo saates "Kultuurkapitali aastapreemiad".

Karusood tõukab seesuguseid lavastusi tegema soov kaks poolust kokku viia. "Kui ma praegu näen, et sünnib üks rahvas, siis kuidas see rahvas oma probleemid lahendab, kuidas ta suudab endast üles olla, et ulatuda üle rindejoone käsi sellele teisele ukrainlasele, ehitada koos üles see uus Ukraina."

Ta usub, et selleks, et üheskoos edasi minna, on oluline kuulata ka teise poole lugusid. "Praegu nad veel ei ole üksteise lugusid kuulanud ja ma ei tea, millal pärast seda kui sõda kas lõpeb või katkeb hakatakse rääkima, aga rääkida on väga vaja, sest muidu on need, kes on praegu ära läinud, Ukraina rahva jaoks surnud ja nad peavad endale kuskile lõppude lõpuks kodu leidma. Ega nad täna sellest aru ei saa, et nad on tegelikult ilma juurteta, nad on need juured lahti rebinud. Tagasi on ikka väga raske minna," nentis ta.