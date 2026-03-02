Keeleminutid. EdTech Hack 2025 – kui keel ja tehnoloogia kohtuvad loovalt

Eestikeelse hariduse tulevik ei kujune ainult strateegiadokumentides, vaid see sünnib ka kohtades, kus ideed saavad nime, meeskonna ja esimese prototüübi, kirjutas "Keeleminutites" EKI keeleõppe tehnoloogia projektijuht Krista Koval.

Mõnikord sünnivad kõige mõjusamad lahendused mitte pika planeerimise tulemusel, vaid intensiivses koostöös, kus eri taustaga inimesed kohtuvad ühise eesmärgi nimel. 11.–12. detsembril toimunud EdTech Hack 2025 oli just selline kohtumispaik – 36 tundi ideede, arutelude ja prototüüpide loomist, mille keskmes oli eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine.

Häkatoni korraldasid Eesti Keele Instituut ja EdTech Estonia ning üritus toimus Keelesammu projekti raames. Kahe päeva jooksul töötas 28 tiimi selle nimel, et pakkuda praktilisi lahendusi õpetajatele ja õppijatele. Aktiivselt osales ligi 100 inimest – õpetajad, arendajad, disainerid, ettevõtjad ja hariduseksperdid. See mitmekesisus ei olnud juhuslik kõrvalnähtus, vaid formaadi teadlik tugevus.

Miks häkaton kui formaat töötab?

Haridusvaldkonnas on palju häid ideid, kuid nende elluviimine takerdub sageli ajapuuduse või killustunud koostöö taha. Häkatoni formaat pakub sellele selget vastukaalu.

Esiteks loob ajaliselt piiratud intensiivne keskkond fookuse. 36 tundi sunnib ideed kiiresti testima, sõnastama väärtuspakkumise ja mõtlema läbi kasutajavajadused. See ei luba jääda abstraktseks – iga mõte peab muutuma millekski käegakatsutavaks.

Teiseks toob häkaton kokku inimesed, kes tavaliselt igapäevaselt ei kohtu. Kui õpetaja, tarkvaraarendaja ja turundusspetsialist istuvad ühe laua taha, tekib dialoog, mis ühendab pedagoogilise kogemuse tehnilise teostatavusega. Selline ristumiskoht on eriti oluline just eestikeelsele õppele ülemineku kontekstis, kus küsimus ei ole ainult keeles, vaid ka tööriistades, motivatsioonis ja süsteemses toes.

Kolmandaks pakub häkaton turvalist katsetusruumi. See ei ole formaalne koolitus ega riiklik programm, vaid avatud innovatsioonikeskkond, kus ideed võivad olla alles algusjärgus. Just see paindlikkus julgustab loovust ja võimaldab kiirelt katsetada ka julgeid lahendusi.

15 000-eurone auhinnafond

Häkatoni auhinnafond oli kokku 15 000 eurot. Sellest 10 000 eurot panustas Skaala Impact ning 5000 eurot Targa Tuleviku Fond. Auhinnafond jagunes võrdselt kolmele võidutiimile, kes pälvisid igaüks 5000 eurot oma lahenduse edasiarendamiseks.

Lisaks rahalisele toetusele sai üks tiim – Digimaurus – pääsmed Startup Dayle, mis avab võimaluse tutvustada oma lahendust laiemale ettevõtlus- ja haridusinnovatsiooni kogukonnale.

Auhinnafond ei ole pelgalt preemia, vaid selge signaal, et ideed ei peaks jääma häkatoni seinte vahele. Toetus annab võimaluse liikuda prototüübist piloteerimiseni ning tuua lahendused reaalselt koolidesse ja lasteaedadesse.

Keeletoetuse lahendused praktilisel kujul

EdTech Hack 2025 auhinnatud lahendused peegeldavad formaadi tugevust – ideed on konkreetsed, kasutajakesksed ja suunatud reaalsele probleemile.

Duatale loob õpetajatele helipõhise kakskeelse raamatukogu, kus õppesisu saab kuulata lühikeste osadena – hommikuringis, unejutuna või mängu kõrvale. See pakub ekraanivaba võimalust keelekümbluseks.

Sõnapõnn keskendub sõnavaraõppe süsteemsele toetamisele, pakkudes õpetajatele tööriista, millega eestikeelsele õppele üleminek muutub struktureeritumaks ja andmepõhisemaks.

Milo aitab varakult märgata kõneprobleeme ning pakub mängulisi harjutusi, mis toetavad lapse keele- ja hääldusarengut.

Lisaks sai Digimaurus tunnustuse Startup Day pääsmete näol oma õigekirjaharjutuste keskkonnaga, mis pakub kohest tagasisidet ning vähendab õpetajate parandamiskoormust.

Kogukondlik mõju

Häkatoni mõju ei piirdunud vaid osalejatega. Turundus- ja kommunikatsioonitegevused jõudsid ligi 200 000 kontaktini, mis näitab, et eestikeelse hariduse tulevik kõnetab laiemalt. Meediakajastused ja sotsiaalmeedia arutelud aitasid tuua esile, et keeleküsimus ei ole ainult haridusvaldkonna siseasi, vaid ühiskondlik prioriteet.

EdTech Hack 2025 näitas, et kui anda inimestele selge eesmärk, ajaraam ja toetav mentorlus, sünnivad lahendused, mis võivad haridusmaastikku päriselt mõjutada. Häkaton kui formaat ei ole lihtsalt trendikas märksõna – see on praktiline viis kiirendada muutust, luua uusi koostöömudeleid ja tugevdada eesti keele positsiooni digitaalses õpikeskkonnas.

Eestikeelse hariduse tulevik ei kujune ainult strateegiadokumentides. See sünnib ka kohtades, kus ideed saavad nime, meeskonna ja esimese prototüübi. EdTech Hack 2025 oli selle protsessi üks nähtav ja sisuline samm edasi.