Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

Film räägib Vene väikelinnas elavast õpetajast, kes ei suuda enam kõrvalt vaadata, kuidas pärast Ukraina täiemahulise sõja algust muutub ka haridussüsteem tasapisi propagandamasinaks ning ta otsustab seda kõike hakata üles filmima.

Tema materjali kaudu avaneb aga detailirohke ja vahetu pilt sellest, milliste vahenditega inimesi mõjutatakse ning kui laastav mõju sellel ühele kogukonnale tegelikult on.

Vaiksest dokumenteerimisest saab filmi režissööri ja peakangelase Pavel Talankini jaoks lõpuks suurem võitlus, kus ta nihutab pidevalt piire, kui kaugele ta on valmis minema, et suure süsteemi vastu võidelda.

Filmikriitik Tristan Priimägi sõnul on Talankini üles võetud materjal võrdlemisi unikaalne. "Mulle tundub, et Venemaa maarajoonid, väike linnad ning see, mis jääb tõmbekeskustest väljapoole, on olnud üsnagi must kast. Rohkem on müüte ja muinasjutte liikvel kui tegelikku tõestust seal toimuvast. Selles mõttes on peategelase, õpetaja Pasha Talankini üles võetud videomaterjal võrdlemisi unikaalne, sest ta kaardistab ära kõik poliitilised ja ideoloogilised muutused, mis seal väikelinnas pärast Ukraina sõja algust toimuvad."

"Härra Eikeegi Putini vastu" jõuab kinodesse 6. märtsist.