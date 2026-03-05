X!

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Eesti kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu", mis linastus ka mullu Pimedate Ööde filmifestivalil.

Film räägib Vene väikelinnas elavast õpetajast, kes ei suuda enam kõrvalt vaadata, kuidas pärast Ukraina täiemahulise sõja algust muutub ka haridussüsteem tasapisi propagandamasinaks ning ta otsustab seda kõike hakata üles filmima.

Tema materjali kaudu avaneb aga detailirohke ja vahetu pilt sellest, milliste vahenditega inimesi mõjutatakse ning kui laastav mõju sellel ühele kogukonnale tegelikult on.

Vaiksest dokumenteerimisest saab filmi režissööri ja peakangelase Pavel Talankini jaoks lõpuks suurem võitlus, kus ta nihutab pidevalt piire, kui kaugele ta on valmis minema, et suure süsteemi vastu võidelda.

Filmikriitik Tristan Priimägi sõnul on Talankini üles võetud materjal võrdlemisi unikaalne. "Mulle tundub, et Venemaa maarajoonid, väike linnad ning see, mis jääb tõmbekeskustest väljapoole, on olnud üsnagi must kast. Rohkem on müüte ja muinasjutte liikvel kui tegelikku tõestust seal toimuvast. Selles mõttes on peategelase, õpetaja Pasha Talankini üles võetud videomaterjal võrdlemisi unikaalne, sest ta kaardistab ära kõik poliitilised ja ideoloogilised muutused, mis seal väikelinnas pärast Ukraina sõja algust toimuvad."

"Härra Eikeegi Putini vastu" jõuab kinodesse 6. märtsist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

18:55

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

18:50

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

18:45

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

18:16

Galerii: Viimsi Artiumi uue näitused toovad kokku pikaaegsed teekaaslased

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

17:33

Pildid: Adamson-Ericu muuseumi uus näitus avab kunstiklassika kaudu konserveerimise maailma

15:55

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

14:52

Headreadi raamatuaasta blogi: "Eesti muinasjutud III. Novellmuinasjutud"

13:29

Romaani "Nutivaba" autor Hugo Vaher: tahtsin kirjutada midagi rõõmsamat

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

13:20

Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

03.03

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

04.03

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo