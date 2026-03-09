X!

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

Kirjandus
Keeleõppija Sõnaveeb
Keeleõppija Sõnaveeb Autor/allikas: kuvatõmmis
Kirjandus

Kui eesti keele kui teise õppija läheb sõnaraamatust abi otsima, siis ei taha ta sealt eest leida pikka ja keerulist teksti, tal on vaja kiiresti aru saada, mida otsitav sõna tähendab ning kuidas seda kasutakse. Ent kuidas kindlaks teha, milline selgitus on piisavalt selge ja milline liiga keeruline, küsivad Kristina Koppel, Liina Lutsepp ja Maria Tuulik.

Eesti keele kui teise keele õppijad on alates 2021. aastast saanud kasutada Eesti Keele Instituudis loodud portaali Keeleõppija Sõnaveeb. Seal selgitatakse sõnade tähendusi võimalikult lihtsalt – nii et neist saaksid aru ka need, kelle emakeel ei ole eesti keel. Kuid isegi hoolikalt kirjutatud seletus ei pruugi alati olla õppijale arusaadav.

Oleme aastate jooksul Keeleõppija Sõnaveebi tutvustades saanud keeleõpetajatelt tagasisidet, et sealsed seletused on õppijaile kohati liiga keerulised. Enne nende kohendama asumist tahtsime eelnevalt välja selgitada, kas ja kuidas õppijad ise Keeleõppija Sõnaveebi seletusi hindavad. Selleks korraldasime küsitluse, kus palusime eesti keele kui teise keele õppijail hinnata 20 märksõna kaht erinevalt sõnastatud seletust, millest üks oli originaalsõnastuses ning teine kohandatud sõnastuses.

Küsitluse tulemused näitasid, et ka väikesed muudatused võivad aidata seletusest paremini aru saada. Mõnikord piisab, kui muuta lauses sõnajärge või jätta mõni sõna või keeruline konstruktsioon seletusest välja. Näiteks paistsid õppijale seletuses ebavajalikud olevat teatud täpsustavad sõnad (näiteks, teatud), mis sõnastiku koostajale tähenduse edasi andmiseks vastupidiselt vajalikud tundusid. Samal ajal selgus üllatuslikult, et teatud keerukad grammatilised vormid (nagu umbisikuline tegumood) ei olegi õppijale alati seletuse mõistmisel takistuseks.

Selgus, et eesti keele õppijad otsivad sõnaseletusest eelkõige orientiiri: mis liiki asi see on; kas see on inimene, tegevus, ese või omadus. Kui õppija saab orientiiri kätte kohe seletuse alguses, on ülejäänud seletusest juba lihtsam aru saada. Kui see on aga seletuse lõpuosas või on peidetud mitme täpsustuse vahele, tuleb tal arusaamiseks rohkem pingutada.

Küsitlus näitas ka seda, et madalama keeleoskustasemega õppija eelistab pigem seletustes näha tuttavaid ja rahvusvaheliselt läbipaistvaid sõnu (nt ehtima asemel dekoreerima), samas kui kõrgema keeleoskustasemega õppija eelistab täpsemat seletust, isegi kui seal esineb võõrsõnade asemel omasõnu.

Küsitluse tulemusel selgus näiteks ka see, et lühem seletus ei ole alati parem. Kui pikem seletus annab seletatavast selgema pildi – näiteks toob näiteid –, eelistasid õppijad just seda. Sellest võib järeldada, et õppijaid ei sega pikad seletused, kui seal esitatav info on asjakohane ning aitab sõnast aru saada.

Küsitluse tulemuste põhjal oleme juba praegu kohandanud hulga seletusi Keeleõppija Sõnaveebis ning lisanud märksõnastikku uusi sõnu, mille seletused on jõukohased A2–B1 keeleoskustasemele. Järgmise sammuna katsetame, kuidas saaks tehisintellekti abil luua uusi seletuste mustandeid, mida sõnaraamatu koostajad edasi täpsustavad ja viimistlevad.

Sõnaseletuste koostamine on pidev protsess, mis eeldab õppijate vajaduste ja keeleoskustasemetega arvestamist. Keeleõppijate tagasiside aitab meil teha põhjendatud otsuseid selle kohta, kuidas seletusi sõnastada ja milliseid põhimõtteid edaspidi järgida, et toetada õppijat nii sõnatähenduste mõistmisel kui ka sõnade aktiivsel kasutamisel.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:48

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

14:14

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

13:52

Marek Tamm: avalik keelepruuk sigitab Eestisse sadu akadeemikuid

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

08:58

Festivalil Leigo Järvemuusika esietendub kontsertlavastus "Raua needmine"

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

08.03

Arvustus. "Le sursis" ehk Katastroof, mis lükati järgmisesse septembrisse

08.03

Kairi Look: raamat võiks anda lugejale lootust ja julgust elada

08.03

Galerii: Bästard galeriis avanes naistele ja queer-häältele pühendatud näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

23.10

Esimene intervjuu. Kes on Triibupasta?!

08.03

Linda Johanna Kägu: kuidas siduda kooli, teatrit ja näitekirjandust?

06.03

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

08.03

Kairi Look: raamat võiks anda lugejale lootust ja julgust elada

08.03

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

08.03

Galerii: Bästard galeriis avanes naistele ja queer-häältele pühendatud näitus

07.03

Arvustus. "Tantsi tolm põrandast": ma kannan neid eneses

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo