Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

Valeri Kirss
Valeri Kirss Autor/allikas: Erakogu
Meie seast lahkus 80-aastasena pärast pikka võitlust Alzheimeri tõvega Miss Estonia konkursi taasalgataja ja vanatehnikaklubi Unic rajaja Valeri Kirss.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas juristihariduse saanud Kirss alustaski oma tööelu jurist-konsultandina, hiljem liikus ta aga meedia ja kommunikatsiooni valdkonda, töötades toimetajana Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni juures. 1980. aastatel sai temast reklaamiklubi Mainor direktor.

1988. aasta alguses esines Valeri Kirss Eesti Raadio uusaastasaates külalisena. Vestluse käigus pakkus ta ootamatult välja idee korraldada Eestis taas iludusvõistlus. Sama aasta juunis toimus Tallinnas juba Miss Tallinn 1988 konkurss, suve jooksul veel regionaalsed konkursid üle Eesti. Miss Estonia 1988 konkurss toimus novembris, kus võitjaks valiti Heli Mets.

Järgmise 25 jooksul tegutses ta Miss Estonia peakorraldaja, stsenaristi ja mänedžerina. Tema eestvedamisel sündisid lisaks Miss Estoniale ka mitmed regionaalsed ja rahvusvahelised konkursid, nagu Miss Tallinn, Miss Livoonia, Miss Viroonia ja Miss Baltic Sea.

Missivõistluste kõrvalt tegeles Kirss aktiivselt ka vanatehnikaga, 1976. aastal asutas ta hobiklubi Unic, mida ta juhtis ligi 20 aastat ja oli paljude vanatehnika suurürituste peakorraldaja. Ka tal endal oli suur vanatehnika kogu, mida sai alates 2006. aastast näha ka Virtsus avatud muuseumis.

Kirss oli abielus arhitekt Anu Kuningaga, tal on poeg Aaro ja tütar Liilit.

Toimetaja: Kaspar Viilup

