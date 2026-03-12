Režissöör Evar Anvelt: "Midagi tõelist" lugedes tekkis kohe äratundmine

"Midagi tõelist" räägib loo keskealisest Leost, kes läheb kohtama tutvumisportaalist leitud noore tüdrukuga, ent satub kriminaalse taustaga Karli üles seatud karmi väljapressimislõksu. Filmi aluseks on Martin Alguse samanimeline, 2018. aastal ilmunud romaan, mida raamatu autor ise ka filmi jaoks veidi kohandas. Režissöör Evar Anveltit inspireeris see teos lugedes väga.

"Lugesin Martin Alguse raamatut, mis oli juba päris hästi läbikomponeeritud ja maailm oli seal päris hästi paigas. Mul tekkis kohe äratundmine, et kõik kaasaja ühiskonna probleemid on siin täna ja praegu," rääkis Anvelt "Aktuaalses kaameras".

Filmis on vaatluse all muu hulgas teemad nagu pornosõltuvus ja üksildus, meeste ootused iseendile ning eneseleidmine. Filmi kesksetes rollides astuvad üles Jan Uuspõld ja Kristo Viiding, samuti Ester Kuntu, Jaanika Arum ja "Fränkist" tuttav Derek Leheste. Kristo Viidingu sõnul olid tõsistele teemadele vaatamata emotsioonid võtteplatsil vastupidi lõbusad.

"Sellist tumedate asjadega ongi nii, et tuleb hoida seda tehes huumorit. Me hirnusime seda tehes päris palju varrukasse, kui me seda tegelast ja tema maailma seal lõime. Midagi pole teha, see natukene ajab ennast naerma, need tõsimeelsed õigluse tagaajamised, mis sellel tüübil on," avas näitleja.

Tumeda trilleri võtted toimusid möödunud kevadel Vilniuses, projektiga on Evar Anvelt tegelenud aga pea seitse aastat. Tema sõnul on just näitlejate valik filmi puhul alati väga keeruline, kuna iga näitleja muudab tervikpilti häälestust ja tooni.

"Režissöörina sa kahtled hästi palju, proovid ühte varianti ja teist varianti, siis mõtled, see on hästi pikk ja intuitiivne protsess, sest iga näitlejaga tuleb ka lugu natukene teistmoodi, siis sa proovid neid karaktereid kokku kombineerida, et nad sobituksid," märkis ta.