Galerii: Tallinnas esilinastus Evar Anvelti debüütfilm "Midagi tõelist"

Värske krimipõnevik "Midagi tõelist" räägib üksildasest, pornosõltuvusega maadlevast pereisast Leost (Jan Uuspõld), kes leiab tutvumisportaalist noore naise. Kauaoodatud kohtingu asemel ootab teda aga endise vangi Karli (Kristo Viiding) üles seatud lõks. Vaheldumisi kummagi peategelase vaatepunktist jutustatud närvesööv lugu lahkab tänapäeva ühiskonna probleeme.

Režissöör Evar Anvelti sõnul näitab film, kuidas mõlemad peategelased usuvad, et püüdlevad millegi tõelise järele, ent langetavad tegelikult tunnete vaigistamiseks ennasthävitavaid otsuseid. Ehkki filmi jutustamise keel on režissööri sõnul toores ja jõuline, tulevad filmis selgelt esile ka peenemad ja inimlikumad kihid. "Peategelased ei julge oma muredest kellelegi rääkida. Nad hoiavad kõike endas ja kannatavad üksi. Seetõttu soovin, et vaatajatel jaguks meie tegelaste vastu mõistmist ja empaatiat," lisas ta.

Nafta Filmsi produtsent Andreas Kask lisas, et ehkki ühiskond on järjest avatum ja tolereerivam, tekitab isiklikel ja keerulistel teemadel rääkimine paljudes ebamugavust. "Üksildus, negatiivsete tunnete allasurumine, pornosõltuvus, meeste ootused iseendile ning enese leidmine on teemad, mida me tihti väljapoole ei jaga. See ei peaks nii olema ja seda "Midagi tõelist" teebki – julgustab rasketel teemadel ausamalt ja julgemalt rääkima," avas Kask filmi põhiteemasid.

Film "Midagi tõelist" põhineb Martin Alguse 2018. aastal ilmunud samanimelisel debüütromaanil, mis on pälvinud kriitikute tunnustuse ning jõudnud ka teatrilavadele.

Filmi operaator on Mihkel Soe ( "Apteeker Melchior", "Vari", "Täiuslikud võõrad") ja kunstnik on Kaia Tungal. Produtsendid on Andreas Kask ja Esko Rips, kaasprodutsendid Tanel Tatter, Veiko Esken ja Lukas Trimonis. Filmis näitlevad Jan Uuspõld (Leo), Kristo Viiding (Karl), Ester Kuntu (Diana), Jaanika Arum (Leila), Derek Leheste (Markus), Kity Liis Kallas (Marta) jt.