Tartu ülikooli kammerkoor võitis rahvusvahelisel koorikonkursil esikoha

Tartu ülikooli kammerkoor pälvis Hispaanias Antequeras toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil kaks kulddiplomit ja ühe eripreemia.

Koor saavutas dirigent Triin Kochi juhatamisel esikoha vaimuliku muusika kõrgema raskusastme kategoorias ning pälvis võidu eest kulddiplomi. Kategoorias võistles kokku neli koori.

Kammerkoor pälvis kulddiplomi ka segakooride kõrgemas kategoorias, kus saavutati teine koht. Lisaks võitis koor eriauhinna vaimuliku koorimuusika arvestuses mitmekülgse kava eest. Tartu ülikooli kammerkoor esindas Eestit ka konkursi ava- ja sõpruskontserdil.

Koorikonkurss Cantaquera – Festival Coral Internacional toimus tänavu esimest korda. Konkurssi korraldas rahvusvaheliste koorikonkursside korraldajana tuntud organisatsioon Interkultur. Kokku osales 12 koori kümnest riigist, konkurss toimus 12.–15. märtsini.