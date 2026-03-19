Galerii: Kumus avatud Karin Lutsu ülevaatenäitusel saavad kokku visandid ja valmis tööd

Kumus on avatud nimeka pallaslase Karin Lutsu akvarellide ja joonistuste ülevaatenäitus "Pildid reisidelt". 160 väljapandud tööst ligi pooled on väljas esimest korda. Näitus on mõtteline järg Kumu näitusele "Õed Meid", kelle sõpruskonda kuulus ka Karin Luts.

1944. aastal Rootsi põgenenud kunstnik pärandas oma maalide ja graafika loomingu Tartu kunstimuuseumile. 2001. aastal jõudsid tööd Eestisse. Esimene maalinäitus "Konfliktid ja pihtimused" sai teoks kolm aastat hiljem, akvarellid ja visandid aga ootasid siiani oma järge.

"Lähtume sellest, et enamasti on ideed saadud reisidelt. Tema reisis Euroopas, lemmikmaad olid Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, seal ta tegi palju visandeid ja kodus, ateljees sündis tihtipeale nende visandite põhjal ka viimistletumad kompositsioonid," rääkis näituse kuraator Mare Joonsalu.

"Kumu näitusel on kõrvuti pandud tihtipeale just see visand ja lõpuks siis valminud töö," lisas Joonsalu. Karin Lutsu loomingus oli algusest peale kesksel kohal meisterlik lähenemine figuurile, millele ta väikeste kõrvalekalletega jäi truuks loometee lõpuni.

"Tema jaoks oli figuur äärmiselt oluline ja kui ta läks Rootsi, siis ta kurbusega märkas, et figuraalne maal ei olnud enam moes. Kõik maalivad abstraktset kunsti ja selle abstraktse kunstiga oli tal väga raske suhestuda, nii et ta jääb ikkagi figuuri juurde," märkis Joonsalu.

Koos maalidega jõudsid Eestisse ka Karin Lutsu artiklid ja päevikud. Näituse jaoks valmis ka video, kus katkendeid tema päevaraamatutest loeb näitleja Inga Salurand.

Karin Lutsu reisipilte saab Kumus imetleda septembri alguseni.