Keeleminutid. Käändub, ei käändu

Õigekeelsussõnaraamatud.
Kas ilmunuist raamatuist või ilmunud raamatuist? Kas loetud sõnumeid või loetuid sõnumeid? Nagu küsimustest näha, võib kesksõnaline täiend vahel probleemiks olla. Kesksõnade ja ka nendega haakuvate keelendite käänamist nüüd vaatlemegi.

Lugev, mõeldav

Oleviku kesksõnad ehk v- ja tav-kesksõna (saama – saav, nägema – nähtav) on samas käändes kui neile järgnev või eelnev käändsõna: aastaseks saaval poisil, koostatavale aktile; kehavigastusi, nähtavaid ja nähtamatuid.

Rajava, oleva, ilma- ja kaasaütleva käände korral jääb täiend omastavasse: käesoleva aktiga, süüd kergendava asjaoluna.

Oleviku kesksõnad on täiendiks, aga esinevad lauses ka öeldistäite ja määrusena: Tulemus on ette aimatav. Käepide ja rattad teevad masina kergesti transporditavaks. Meil oli hiigla moodi õnne, et laulev revolutsioon püsis laulvana.

Levinud, seotud

Erinevalt oleviku kesksõnadest jäävad mineviku kesksõnad ehk nud- ja tud-kesksõna (ilmuma – ilmunud, siduma – seotud) eestäiendina käändumatuks: levinud arusaamast, esile kerkinud küsimusi, hingestatud inimest, salvestatud kõnede. Sedalaadi eksimusi hakkab silma: vaatab jahmunul (õige: jahmunud) pilgul, kaks notariaalselt tõestatut (õige: tõestatud) tehingut, varaga seotuid (õige: seotud) probleeme, teatutele (õige: teatud) inimestele.

Ehk annavad kesksõnalise eestäiendi käänamisel eeskuju tu-liitelised omadussõnad: nagu tundmatuid (tundma > tundmatu) nii ka tuntuid (õige: tuntud) viirusi. Või siis vastupidi – kesksõnade eeskujul jäetakse tu-omadussõnad käänamata: nagu piiratud nii ka piiramatud (õige: piiramatuid) võimalusi.

Kui nud- ja tud-kesksõna on järeltäiendiks, siis need käänduvad: natuke portselani, pragunenut ja parandatut. Võrrelgem: Mäletas oma ema armastavat, veidi imestunud nägu – Mäletas oma ema nägu, armastavat, veidi imestunut.

Mineviku kesksõnad on täiendiks, kuid esinevad lauses ka öeldistäite ja määrusena: Ta on üllatunud. Oluline on jääda rahulikuks ja keskendunuks. Kaks sedelit osutusid rikutuks. Mulle meeldivad pelmeenid keedetuna, aga ka praetuna.

Täitmata

mata-vorm ehk tud-kesksõna eitav vaste jääb alati käändumatuks: Avamata pakendit hoida kuivas kohas. Täitmata lepingute ja tasumata arvete probleem. Puud jäid lõhkumata. Siinkohal tasub tähelepanu juhtida ka õigekirjutusele – mata-vormid kirjutatakse alati ühe t-ga: kirjutamata (mitte: kirjutamatta), rääkimata, tulemata.

Põdenu, kavandatu

nud- ja tud-kesksõnast saadud nimisõnad (põdenud > põdenu, kavandatud > kavandatu) käänduvad alati: Õigesti vastanule auhind! Umbes kolmandikul insulti põdenutest tekib afaasia. Tehtut tagasi keerata ei saa.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Keeleminutid

