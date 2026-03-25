Stephen Colbert arendab uut "Sõrmuste isanda" filmi

USA saatejuht Stephen Colbert töötab uue "Sõrmuste isanda" filmi kallal. Filmi süžee põhineb J. R. R. Tolkien teose "Sõrmuse vennaskond" peatükkidel, mis jäid 2001. aasta ekraniseeringust välja.

Uudis avalikustati teisipäeva õhtul stuudio Warner Bros. sotsiaalmeediakanalites. Videoteates esines esmalt "Sõrmuste isanda" filmide režissöör Peter Jackson, kes andis ülevaate sarja järgmisest filmist "The Hunt for Gollum", mida lavastab Andy Serkis. Jacksoni sõnul edeneb projekt hästi ning 2027. aastaks kavandatud film kujuneb tõenäoliselt väga heaks.

Seejuures vihjas Jackson ka järgmisele projektile pealkirjaga "The Lord of the Rings: Shadows of the Past", mida veab Stephen Colbert. Colbert selgitas, et filmi süžee põhineb J. R. R. Tolkien teose "Sõrmuse vennaskond" peatükkidel, mis jäid 2001. aasta ekraniseeringust välja.

Colberti sõnul hõlmab kavandatav lugu eeskätt raamatu algusosa peatükke ning idee on luua teos, mis oleks ühtaegu truu nii algmaterjalile kui ka varasematele filmidele. Ta lisas, et arutas ideed esmalt oma pojaga ning koos töötati välja filmi raamstruktuur.

Seejärel alustasid Colbert ja Jackson koostööd stsenarist Philippa Boyensiga, kellega on kahe aasta jooksul arendatud filmi stsenaariumi.

Filmi ametliku lühikokkuvõtte kohaselt toimub tegevus 14 aastat pärast Frodo lahkumist, kui Sam, Merry ja Pippin asuvad taasläbima oma varasema teekonna algust. Samal ajal avastab Sami tütar Elanor kaua varjul olnud saladuse ning püüab selgitada, miks Sõrmusesõda oli peaaegu kaotatud juba enne selle algust.

Tegu on Colberti esimese suurema filmiprojektiga. Varem on ta teinud väikese rolli 2013. aasta filmis "Kääbik: Smaugi laastatud maa" ning lavastanud 2019. aastal lühifilmi "Darrylgorn", milles osalesid teiste seas ka Ian McKellen, Viggo Mortensen ja Elijah Wood.

J. R. R. Tolkien kirjutas "Sõrmuste isanda" 1950. aastatel pärast "Kääbiku" edu. Peter Jacksoni filmiversioonid ilmusid aastatel 2001–2003 ning pälvisid kokku 17 Oscarit, millest 11 sai triloogia viimane osa "Kuninga tagasitulek". Hiljem tõi Jackson kinolinale ka "Kääbiku" ekraniseeringud, mis linastusid aastatel 2012–2014.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Variety

14:50

OpenAI sulgeb videotootmisrakenduse Sora

13:11

Night Tapes asub The Neighbourhoodi soojendusbändina staadioniturneele

12:11

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

12:08

Stephen Colbert arendab uut "Sõrmuste isanda" filmi

11:24

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Gameboy Tetrisest

10:10

Suri balletilegend Mai Murdmaa

09:23

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

08:34

Galerii: avati Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanek "Las ma soojendan sind"

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

24.03

Näitus "Las ma soojendan sind" räägib teatraalse vindiga tõsielu lugusid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

10:10

Suri balletilegend Mai Murdmaa

12:11

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

23.03

The Cure esineb suvel Tallinnas

09:23

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

11:24

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Gameboy Tetrisest

24.03

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

23.03

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

22.03

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

24.03

Laur Kanger: kordame kestlike lahenduste puhul tööstusühiskonna vanu vigu

