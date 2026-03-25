Stephen Colbert arendab uut "Sõrmuste isanda" filmi

Uudis avalikustati teisipäeva õhtul stuudio Warner Bros. sotsiaalmeediakanalites. Videoteates esines esmalt "Sõrmuste isanda" filmide režissöör Peter Jackson, kes andis ülevaate sarja järgmisest filmist "The Hunt for Gollum", mida lavastab Andy Serkis. Jacksoni sõnul edeneb projekt hästi ning 2027. aastaks kavandatud film kujuneb tõenäoliselt väga heaks.

Seejuures vihjas Jackson ka järgmisele projektile pealkirjaga "The Lord of the Rings: Shadows of the Past", mida veab Stephen Colbert. Colbert selgitas, et filmi süžee põhineb J. R. R. Tolkien teose "Sõrmuse vennaskond" peatükkidel, mis jäid 2001. aasta ekraniseeringust välja.

Colberti sõnul hõlmab kavandatav lugu eeskätt raamatu algusosa peatükke ning idee on luua teos, mis oleks ühtaegu truu nii algmaterjalile kui ka varasematele filmidele. Ta lisas, et arutas ideed esmalt oma pojaga ning koos töötati välja filmi raamstruktuur.

Seejärel alustasid Colbert ja Jackson koostööd stsenarist Philippa Boyensiga, kellega on kahe aasta jooksul arendatud filmi stsenaariumi.

Filmi ametliku lühikokkuvõtte kohaselt toimub tegevus 14 aastat pärast Frodo lahkumist, kui Sam, Merry ja Pippin asuvad taasläbima oma varasema teekonna algust. Samal ajal avastab Sami tütar Elanor kaua varjul olnud saladuse ning püüab selgitada, miks Sõrmusesõda oli peaaegu kaotatud juba enne selle algust.

Tegu on Colberti esimese suurema filmiprojektiga. Varem on ta teinud väikese rolli 2013. aasta filmis "Kääbik: Smaugi laastatud maa" ning lavastanud 2019. aastal lühifilmi "Darrylgorn", milles osalesid teiste seas ka Ian McKellen, Viggo Mortensen ja Elijah Wood.

J. R. R. Tolkien kirjutas "Sõrmuste isanda" 1950. aastatel pärast "Kääbiku" edu. Peter Jacksoni filmiversioonid ilmusid aastatel 2001–2003 ning pälvisid kokku 17 Oscarit, millest 11 sai triloogia viimane osa "Kuninga tagasitulek". Hiljem tõi Jackson kinolinale ka "Kääbiku" ekraniseeringud, mis linastusid aastatel 2012–2014.