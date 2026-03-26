Teatri- ja muusikamuuseumis avatakse teatripäeval uus püsinäitus

Teatri- ja muusikamuuseum avab reedel, rahvusvahelisel teatripäeval uue püsinäituse "Tahan mängida". Läbi maja kulgev nn käed-külge väljapanek avab läbi põnevate tegevuste ja eksponaatide lavastuse ja kontserdi sünni ideest etenduseni.

Loetud tunnid enne uue väljapaneku avamist oli muuseumirahval käedjalad tööd täis, et ülimahukas ekspositsioon õigeks ajaks paika saada. Kuraatorid olid aga lahkelt nõus väikese ekskursiooniga.

"See näitus on sündinud soovist teha lastele ja noortele näitus, kus saab teatrit ja muusikat avastada katsudes ja proovides, katsetades, mitte kartes eksida, käed külge lahendusi on siin väga palju," rääkis näituse kuraator Annely Kaldoja "Aktuaalsele kaamerale".

Väljapanek algab ideekoopas, kus oma loomeprotsessi tutvustavad kaheksa tuntud kirjanikku. Ruumis "Unista ja mängi" saab suurel magnetseinal hakata kogutud ideid nooti ja dialoogi valama. Näituse ruumikontseptsiooni on loonud teatrikunstnik Kristjan Suits.

"Ma katsusin iseennast võimalikult palju vältida ja teiste loomingut tuua siia. Aga siin on palju ja ma arvan, et teatrid võivad juurde tuua, kui arvavad, et seal võiks midagi veel juures olla," sõnas Suits.

Teatrikunstniku töötoast leidsime näituse kunstniku Karmo Mende, kes andis väljapanekule veel viimast lihvi. "Ma tegelen sellega, et teatrikunstniku lauale tekitada kontrollitud kaos," sõnas Mende.

Lavastuse kujunduse poolele ongi pühendatud pea terve korrus, kus sõna saavad koos lavastuskunstnikega paljud teised meistrid, kes tavaliselt rambivalguses ei seisa ehk teatri tehniline pool. Näiteks leiab video butafoor Greete Salustest, kes valmistab ette grillkana.

Nagu päris teatris, on näitusele sisse seatud ka ehtne kostüümiladu. "Siin on ümberkehastumise võimalus, külastajad saavad selga panna kostüüme ja teha taustal ka pilti," märkis näituse kuraator Carolin Krajnak.

Õige etenduse tunde saab aga kätte ehtsas teatrisaalis, kus võimalik ise lavale astuda, või proovida kätt heli- ja valguspuldis.

"Siin on ka bändiruum, selline garaažilik, prooviruumilik tuba. Lapsed saavad siin ise katsetada, kuidas on mängida trumme või süntesaatorit, aga kujunduslik pool toetub täielikult plakatitele," lisas Krajnak.

Bändiproovist liigume aga otse interaktiivsesse sümfooniaorkestrisse, kus pillirühmade kaupa saab jälgida partituuri ja lasta instrumentidel kõlada.

"See muusika osa kulmineerub sellega, et laps saab astuda dirigendipulti ja orkester reageerib tema liigutustele."

Tegevusnäitus "Tahan mängida!" on avatud kuni 2028. aasta lõpuni, koos lastega on unistama ja õppima oodatud mõistagi ka vanemad ja õpetajad.