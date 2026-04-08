X!

Olev Muska avaldas albumi "My Mouth Sang / My Heart Sank"

Olev Muska
Olev Muska Autor/allikas: Angela Pasqua
Plaadifirma Glitch Please andis välja väliseesti helilooja Olev Muska uue albumi "My Mouth Sang / My Heart Sank", mis põhineb Veljo Tormise seatud soome-ugri rahvalauludel.

Album "My Mouth Sang / My Heart Sank" põhineb Veljo Tormise seatud soome-ugri rahvalauludel ning jätkab Muska aastakümnete pikkust dialoogi rahvamuusika ja nüüdisaegse helikeele vahel.

Albumil põimuvad arhailised laulustruktuurid, elektroonilised tekstuurid, sämplid ja helilooja enda hääl. Kui varasemates kavades on Muska keskendunud instrumentaalsele ja stuudiokesksele lähenemisele, siis seekord astub ta lavale ka lauljana, tuues muusikasse intiimse ja isikliku mõõtme.

"Alates hetkest, mil Veljo Tormis avas mu kõrvad oma muistse eesti laulu nüüdisaegsele tõlgendusele, olen tundnud end lummatuna – ajendatuna otsima ja lahti mõtestama vihjeid, mille mu esivanemad on mulle jätnud," ütles Muska.

Albumit esitletakse kuulamisõhtute ja kontsertidega aprillis Tallinnas, Tartus, Võrus, Viljandis, Pärnus, Palamusel, Kadrinas ja Raplas.

Toimetaja: Karmen Rebane

