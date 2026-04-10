Galerii: Kumus avati 18. Tallinn Music Week
Neljapäeval anti Kumus avapauk 18. muusika- ja linnafestivalile Tallinn Music Week.
Kumu aatriumis toimunud pidulikul vastuvõtul astusid üles festivali peakorraldaja Helen Sildna, Kumu juht Sirje Helme ning president Toomas Hendrik Ilves.
Neljapäeva õhtul alustasid erinevates Tallinna klubides, kontsertsaalides ja lokaalides ka esitlusõhtud.
D3-s ragistas Eesti Raskemuusikaliidu juhitud Metal lava, Fotografiskas Classical: Next lava, Uues Laines, kus toimus Õhtu Cindy & Katiga, astusid üles popartistid Eestist, Lätist ja Leedust. Kokku astub nädala jooksul üles 186 artisti 38 riigist.
Paralleelselt kontsertidega toimub ka muusikatööstuse professionaalidele suunatud konverents.
Tallinn Music Week kestab 12. aprillini.
