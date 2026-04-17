Uue muusika reede: Olivia Rodrigo, Tyla, Merilin Mälk, Céline Dion jpt

Selle nädala uue muusika reedes on korralik staaride paraad. Lisaks Merilin Mälgu värskele singlile on uue muusikaga platsis Tyla ja Zara Larsson, Olivia Rodrigo, Sombr, Lana Del Rey, aga ka M.I.A, kellelt uus gospel-album, ja lavalaudadele naasev Céline Dion.

Merilin Mälk ja Arop – "Lihvimata teemant"

Merilin Mälgu teine singel Kurbade uudiste tallist. Tatemcraeliku jersey club'ise loo aitasid valmis lihvida produtsent Markus Palo ja laulukirjutaja Andreas Poom. Räpisalmiga toetab Arop. "Me ei saa kunagi olla ideaalsed ja inimlik on see, kui teeme vigu ning minu silmis on see maailma kõige ilusam asi - ma olen kahe käega selle poolt, et me inimestena anname edasi päris lugusid, mitte ilustatud versioone. Teemant on teemant, ka lihvimata kujul," rääkis laulja ise.

Solecline – "Snakes Everywhere I Look"

Produtsent ja vahel-harva-diskor Sander Rajamäe ehk Solecline avaldab 29. aprillil esimese tõsisema projekti, kauamängiva mõõtu EP "Adjust to the Loneliness". "Tagasihoidlikum formaat sai valitud, et katsuda kõigepealt varbaga vett ja siis panna üks kümnepunktine peakas. Projekt on nagu omaette "mänguväljak" saamaks aru, millises suunas oma muusikat nügida ja kuidas käib post-produktsioon asjaajamine, kui muusika on saanud valmis. Tänaseks on need asjad jonksus, tähelepanekud tulevikuks tehtud ning jääbki üle oodata EP ilmumist," rääkis produtsent ise.

Echolove – "Spare Us"

Pärnu juurtega rokkbänd avaldas muusikavideo singlile, mida veel hetkel saabki ainult muusikavideona kuulata-vaadata. Bändi jaoks on tegu uue peatüki algusega. ""Spare Us" räägib ego kõrvale jätmisest ning kunstile täieliku kontrolli andmisest. Loo kiire ja edasiviiv kulg kasvatab pinget, muutudes palveks Jumala poole ja seejärel kukub tagasi tuttavlikku kaosesse," sõnas bänd ise.

Kristin Kaha – "Kui muutub tuule suund"

Tundub, et meie väikese riigi easy listening pop-jazz-lauljataride kaev on põhjatu, sest (vähemalt minu jaoks) uusi nimesid hüppab välja peaaegu iga kuu. Tegelikult on Lonitseera liige Kristin Kaha soolomuusikat avaldanud juba möödunud aasta algusest. Värskel singlil saadab pehmet lounge'imiseks valmis õhustikku väike funk-kitarr, mis õhtu lõpuks ehk isegi kedagi ka tantsule ootab.

Mario – "Koletis"

Räppar ja autotjuuner Mario avaldas lühialbumi "DÜsreguleeritud". EP koosneb seitsmest loost ning liigub artisti enda sõnul läbi erinevate seisundite – ärevusest ja läheduse vajadusest kuni tuimuse ja emotsionaalse distantseerumiseni. Projekt ühendab modernse trap'i ja RnB' mõjutused ning minimalistliku ja atmosfäärilise produktsiooni. Kogu projekti on miksinud ja masterdanud Mario ise.

Ikevald Rannap – "Yo-Yo"

Ikevald Rannap proovib uuel singlil saada vist pihta sellele X-faktorile, mis igast Imagine Dragonsi loost suure hiti teeb. Kas õnnestus? Öelge teie meile. "See lugu sündis otsusest hüpata tundmatusse — kolida Granadasse. Kuigi olen palju reisinud, lõi see mind ausalt öeldes rivist välja. Peaaegu kõik oli teistmoodi. Samal ajal oli see tohutu vedamine. Sattusin keskkonda, kus inimesed tegid asja päriselt," rääkis muusik ise.

Tyla ja Zara Larsson – "She Did It Again"

Lõuna-Aafrika Vabariik ja Rootsi! Vot selliseid koostöid saab täna popmuusikas teha. LAV-ist tuleb Tyla, n-ö ama-popi (ehk LAV-i tantsumuusika žanri amapiano raadiosõbralikuma versiooni) staar, ning teiselt poolt maakera pakub tuge möödunud aastaga popmaailmas omaettejõuks kasvanud Zara Larsson. Sellele samale ama-popile viitab ka Tyla järgmise plaadi "A-POP" pealkiri, kuhu värske singel jõudma peaks. Konkreetses loos on a-popi mõjud väga leidlikult peidetud ära aga hoopis nullindate RnB ja Britney Spearsi vihjete sisse.

Olivia Rodrigo – "Drop dead"

Ka Olivia Rodrigo ähvardab uue albumiga "You seem pretty sad for a girl so in love" ehk "YSPSFAGSIL". See peaks ilmuma 12. juunil. Uue albumi tarvis, mida laulja ise nimetab oma kõige eksperimentaalsemaks, on Rodrigo olnud stuudios ka The Cure'i Robert Smithiga, kellega koos Rodrigo eelmise aasta Glastonburyl lava jagas ja kelle loole "Just Like Heaven" viitab Rodrigo ka värskel singlil. Ja ei tasu unustada, et The Cure esineb suvel ka Eestis, kuigi Rodrigoga ega tema uue looga ei sel midagi pistmist.

Oneohtrix Point Never – "Dim Stars"

Möödunud aastal hästi vastu võetud albumi "Tranquilizer" avaldanud ja Chalamet' Oscarita jätnud filmi "Marty Supreme" soundtrack'i valmis küpsetanud igihaljas produtsent avaldas keset oma turneed uue glitch'ise ja kergel vaporwave'ise, aga kuidagipidi ikkagi dub'ise loo.

Lana Del Rey – "First Light"

Osati võib ju mõelda, et Lana Del Rey on terve karjääri võtnud hoogu, et temast saaks Bondi-tüdruk või siis vähemalt Bondi loo autor. Nüüd sai see peaaegu tõeks, kuigi üheski filmis Rey melanhooliat ja Bondi puhkpilli-purakaid "First Light" ei kõla. Lugu saadab hoopis 27. mail ilmuvat videomängu "007 First Light". Kas see tähendab, et päris Bondi loost jääb Rey nüüd ilma? Loodetavasti mitte.

Sombr – "Potential"

Uuh, senine nimistu on juba päris korralik olnud, aga puhata veel ei saa, sest üks praeguse aja popimaid poisse ja sealjuures üks pikemaid popstaare, väidetavalt üle kahe meetri pikk Sombr ähvardab samuti uueks albumiks ning lasi välja eelmisel nädalavahetusel Coachella laval esmaesitletud loo. Varem ilmunud "Homewreckeril" läheb juba päris hästi.

Sexyy Red ja Metro Boomin – "Tatted ASF"

Saint Louise häbematu räppar Sexyy Red avaldas järjekorras neljanda miksteibi ja/või albumi, mis esmapilgul tundub Sexyy kõige rahulikum. Mitte, et selliseid laule nagu "Tatted ASF" siin väga palju oleks, aga isegi robustsemad momendid ei ole nii nurklikud kui võib-olla harjunud oleme. Miksteipi hostib, st lõugab suvalistel hetkedel üle mõne loo intro või outro, DJ Holiday.

Natanya – "Dont't Ask!"

Põhja-Londoni lauljatar Natanya kogub oma väga moodsalt vanamoelise popi ja RnB'ga üha enam tähelepanu. Möödunud aasta debüütalbum "Feline's Return" paigutas ta paljude radarile ning uue singliga ehitab sellele vundamendile juba uue kihi.

M.I.A ja Sunday Service Choir – "Calling"

Tundub, et vastuolulisi täis M.I.A riidebrändist Ohmni, mille rõivad kaitsevad sind 5G kiirguse eest, on kasu, sest vaatamata kõigele muule ei ole laulukirjutaja leidlikkus kuhugi kadunud. Tema uus gospel-album "M.I.7" tundub vägagi kuulamist väärt. Koos plaadiga tuli ka uus Ohmi line, mis kaitseb nüüd ka 10G eest. Lõpuks! Lool "Calling" teeb kaasa ka Sunday Service Choir, kelle pani kunagi oma kristliku elu ja loomingu kõrghetkel kokku Kanye West. Kui keegi veel sellist perioodi mäletab.

Céline Dion – "Dansons"

Vahepeal tervislike põhjustel lavalaudadelt taandunud Kanada lauljatar Céline Dion plaanib väidetavalt juba sel aastal hakata uuesti kontserte andma. Eeldatavasti sama eesmärgi tarvis andis ta välja ka prantsuskeelse ballaadi "Dansons".

Jessie Ware – "Don't You Know Who I Am?"

Briti diskopopi lauljatar avaldas reedel oma kuuenda stuudioalbumi "Superbloom", mis viib ta heamaitseliku tantsulisuse ühelt poolt veel retromale territooriumile kui varem, teiselt tuleb sellega kaasa ka rohkem sära ja glämmi. Aga kas see on Instagrami filter või päris asi, peate ise kuulama.

MJ Cole ja John Glacier – "Move Time"

Veidikese aja eest PinkPantheressiga oma suurima hitti uuesti ellu äratanud produtsent MJ Cole kutsus uuele loole veel ühe uue põlvkonna Ühendkuningriigi suunanäitaja, räppari-vokalisti John Glacieri, kes annab Cole'i veiderdavale elektroonikale kindlasti selle, mis sealt loolt muidu puudu oleks.

Rosalía – "Novia Robot"

Rosalía uued lood on uus muusika ainult nende jaoks, kes tema kokkuvõttes möödunud aasta parimaks albumiks kuulutatud "Luxi" omale füüsilisel kujul ei soetanud. Nüüd on kolm lisalugu jõudnud ka digikanalitesse.

Kuula kõiki lugusid siit: