Euroopa fantaasiafilmide konkursil osaleb Katariina Aule "Leivalaul"

"Leivalaul" on üks seitsmest linateosest, mis hakkab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil kandideerima Hõbedase Mélièsi ehk Méliès d'Argent´ auhinnale, mille võitja pääseb Prantsuse legendaarse filmiillusionisti Georges Mélièsi järgi nime saanud võistluse lõppvooru.

Konkursi tulemusena selgub Euroopa parim fantaasiafilm, mis pärjatakse maailmas väga hinnatud Kuldse Mélièsi ehk Méliès d'Ori auhinnaga. Haapsalu osavõistlusele esitati 123 filmi, mille seast tegid valiku Henryk Johan Novod ja Ra Ragnar Novod.

"Leivalaul" on õuduselementidega ajalooline fantaasiafilm ahnusest. 19. sajandi eesti talupere kuuleb kaasahaaravat poplaulu tulevikust, kui nende lapsed söövad hallitanud leiba. Mida rohkem nad seda kuulavad, seda rängem on hind, mida maksta tuleb.Film esilinastus eelmise aasta lõpus A-kategooriasse kuuluva Varssavi filmifestivali lühifilmide konkursil.

Eesti filmile pakuvad Haapsalus konkurentsi Francesco Gabriele õudusfilm "Nälg kuuvalguses" (Suurbritannia), Jussi Rautaniemi ulmemärul "Püüdlus" (Soome), Anna Pieri ja Pietro Zuercheri must fantaasiakomöödia "Keerubid" (Šveits), William B. Jamesi õuduspõnevik "Vaim" (Saksamaa), Santi Capuzi ja Diego Jiménezi must kriminaalkomöödia "Ma olen sulle võlgu" (Hispaania) ja Jauffrey Gallé õudusfilm "Auto alla jäänud kass" (Prantsusmaa).

"Nälg kuuvalguses" ja "Vaim" jõuavad Haapsalus publiku ette esimest korda maailmas.

Esimest saabuvad esitlema režissöör Francesco Gabriele ja kunstnik Andrea Cioban ning teist võttegrupp eesotsas režissöör William B. Jamesiga – viimane on HÕFFi publikule tuttav 2018. aastal Haapsalus publikupreemia võitnud kättemaksupõneviku "Lumehelbeke" kaasrežissöörina.

Jussi Rautaniemi on hinnatud Soome filmimonteerija, kes võitis "Nähtamatu võitluse" eest ka EFTA auhinna. "Püüdlus" on tema esimene režissööritöö.

Filme hindab žürii, kuhu kuuluvad režissöör Elis Rumma, filmilevitaja Erkki Joasoon, ajakirjanik Kaire Reiljan ja Läti filmikriitik Kristīne Simsone.

Konkurssi korraldab Euroopa fantaasiafilmide festivalide föderatsioon, mille liige HÕFF juba neljateistkümnendat aastat on. Föderatsiooni kuulub 35 festivali 21 riigist.

Viimati osales Eesti film Euroopa parima lühikese fantaasiafilmi konkursil 2022. aastal, kui valituks osutusid Silver Õuna "Talent" ja Raoul Kirsima "(Ära) vaata" – viimane võitis ühtlasi ka Haapsalu osavõistluse ja pääses konkursi finaali.

Lisaks Euroopa lühifilmide võistluskavale linastub Haapsalus maailma lühifilmide ülevaateprogramm "Väikesed luupainajad", kust leiab valiku viimase aja kõige huvitavamatest õudus-, ulme- ja fantaasiafilmidest.

Kavas on seitse linateost: Kunyu Wangi ulmefilm "Tapke Ada" (Hiina), Albin Glaselli õudusdraama "Väike kirst" (Norra), Erik Westerströmi õuduspõnevik "Hingamisteraapia" (Rootsi), Jocelyn Charlesi animafilm "Jumal on häbelik" (Prantsusmaa), Thibault Fauconneti põnevik "Kanderaam" (Prantsusmaa), Josef Embringi ja Philip Sterneri müstiline põnevik "Nagu isa, nõnda poeg?" (Rootsi) ja Thomas Villepoux animafilm "Vangid" (Belgia-Prantsusmaa).

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 30. aprillist 2. maini.