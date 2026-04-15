Kohver uuest Pitsa albumist: laulud ärkasid ellu siis, kui stuudiost ära läksime

2020. aastal kokku tulnud poistebänd Pitsa ehk muusikud Kohver, Reket ja Boipepperoni avaldasid oma teise täispika albumi "Arbooze. Muusikakriitik Merit Maaritsa sõnul on selles mitmeid peegeldusi Pitsa eelmisele, 2021 aastal ilmunud plaadile.

Pitsa värskel albumil "Arbooze" on kümme uut lugu ning külalistena teevad kaasa muusikud Lancelot, An-Marlen, Liis Lemsalu, Hyrr Innokent Vainola ja Lauri Pihlap

"Me tegime "Arbooze" jaoks moodboard'i. Mina mäletan ühte filmi, Prantsuse Rivieras, "Bassein" – heas vormis inimesed, suvi, ja siis kuidas seda panna helikeelde. Kuidas sa paned ennast riidesse, sensuaalsus. Mul oli väga oluline seda lahti mõtestada ja tekstiliselt lahata," rääkis räppar Reket.

2020. aastal kokku tulnud poistebänd Pitsa avaldas oma esimese albumi "Calzone" 2021. aastal. Kolm muusikut – Reket, Kohver ja Boipepperoni teevad kõik ka teisi bände ja projekte. Millest tuli tahtmine koos taas muusikat luua?

"Igatsus sellise muusika vastu. Tundus õige aeg teha see "Pitsa 2". Meil tegelikult jäi see varem soiku," sõnas Boipepperoni, kelle sõnul pole bändi stiilis kindlat saundi.

"Siin on väga palju erinevaid ajastuid kokku miksitud. Samuti vokaalse poole pealt. Siin on palju laulu, räppi, palju elemente ühel albumil. Võib-olla see ongi see "Pitsa saund"," lisas produtsent.

Kuigi kolm muusikut saavad aeg-ajalt ka stuudios kokku, sünnivad lood suuresti väljaspool.

"Minul ja Reketil päris riimivihikut ei ole, aga mingid momendid on üles kirjutatud, mis pole käiku läinud ja hästi palju olemegi neid siin plaadil kasutanud. Tihtipeale teeme stuudios mingi otsani valmis ja siis laul hakkab elama alles pärast seda kui oled siit edasi läinud," rääkis Kohver.

Muusikakriitik Merit Maaritsa sõnul viitab Pitsa uus album paljuski magusal nostalgianoodil bändi esimese plaadi lugusid.

"See uus album on suuresti tagasiviitamine Pitsa esimesele perioodile, mis oli selline pseudo-nostalgiline päkapikudisko. Aga mul oli ikkagi tore, et nad tagasi tulid, sest see kergus või ootusteta tegemine on praegusel ajal väga tervitatav. Natuke on vanemaks, natuke targemaks saadud," rääkis Maarits.

Album "Arbooze" anti esmalt välja kassetina, lisaks tuleb see ka vinüülile.