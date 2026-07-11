Lancelot: peoräpi skenesse me ilmselt tagasi ei lähe

5miinuse liikmed rääkisid Vikerraadios, et bändi algusaegadele omast muusikat nad ennast enam tegemas ei näe. Kuigi praegu on väikeste laste tõttu suurem hoog maha võetud, on Kohveri sõnul kibelemas soov midagi uut teha.

Ansambel 5miinust tähistab tänavu kümnendat tegutsemisaastat. Selle aja jooksul on sõprade siseringis sündinud naljaprojektist kasvanud üks Eesti populaarsemaid bände, kelle teekond on viinud põrandaalusest Soundcloudi fenomenist vabariigi aastapäeva lavale ja Eurovisioonile.

Vikerraadios vaatas Sten Teppan koos bändi liikmete Päevakoera, Lanceloti, Põhja-Korea ja Estoni Kohvriga tagasi 5miinuse kujunemisloole, suurimatele pöördepunktidele ja sellele, kuidas anonüümsetest räpparitest sai üle-eestiline nähtus. ERR-i kultuuriportaalis ilmuva sarja kolmandas ja ühtlasi viimases osas räägivad muusikud, kuidas 5miinuse muusika ajas muutunud on, kuidas lahkus bändist Pavel Botšarov ehk Venelane ja millised on nende edasised plaanid.

Uue suuna otsingutel

5miinuse esimesel albumil "Korralik saavutus / aasta plaat" (2016) lõi kaasa terve plejaad tuntud nimesid, nagu näiteks Cool D, Genka, Reket ja Beebilõust. Kohveri sõnul aitas juba tuntud artistide kaasamine kuulajates tähelepanu äratada.

"Meil oli neid vaja. Mida rohkem ägedaid artiste sul plaadi peal on, seda rohkem on rahval põhjust seda kuulata. Lihtsalt sebisin kuskilt meiliaadressi ja kirjutasin, et demo on siin, pane peale," kirjeldas ta toonast lähenemist.

Teise albumi "Rämmar" (2017) tegemise ajaks olid aga mehed otsustanud, et nende muusikaline pool peab kvaliteetsemaks minema. Nii võeti teiste seas kampa Hugo Martin Maasikas, Joosep Järvesaar, 372Kaspar ja Critikal.

"Muss läks tehniliselt paremaks. Selle üle oli küll palju diskussioone, et me peame paremad miksid tegema ja asi peab rohkem lööma. Põlve otsas ei ole mõtet nikerdada. Kui me tahame teha päris asja, peame tegema päris produtsentidega," ütles Kohver.

Kuid üks 5miinuse suuremaid hitte "Erootikapood" tuli siiski Korea sulest. Tema sõnul toimus sellega ka teatav kvaliteedihüpe.

"Pafi refrään oli seal juba väga vormistatud asi. See ei olnud meie jaoks midagi nii uudset, vaid see oli neljas-viies asi. Me oskasime seda kasutada, teadsime, mis see on," lausus Korea.

Ta lisas, et loo pealkiri on suurepärane üldpealkiri kõigele sellele, mida miinused toona tegid. "See oli hea lähtepunkt kõigele hilisemale, aga samas võttis hästi kokku selle, mida me sinnamaani olime teinud."

Pärast "Rämmari" avaldamist toimus nihe, sest meestel kadus soov ainult alkoholist, narkootikumidest ja pidutsemisest laulda.

"See ei ole enam teema ja sa ei viitsi sellest rääkida. Oled juba kõik need viina ja juppi riimid ära teinud. Peame leidma midagi muud, et see nii meile kui ka kuulajale huvitav oleks," avas Lancelot ja lisas, et samuti tekkis bändil soov raadiotes rohkem mängitud saada.

"See raadiojaamade dilemma on algusest peale olnud. Sul on populaarne bänd, aga sa ei saa seda tegelikult raadios niimoodi lasta, et keegi sulle ei ütleks, et kuule, mis värk sellega on, miks sellist asja lastakse."

Kohver lisas, et raadiotesse pääsemine tähendas muu hulgas seda, et nad saavad festivalidel paremaid kohti ja esinemiste eest rohkem raha küsida.

5miinuse esimeseks väga suureks raadiohitiks sai koos Nubluga tehtud "Aluspükse". Nublu korjasid nad üles Soundcloudist.

"Ta õppis tol hetkel Tartu Ülikoolis ja me kutsusime ta Võsule muusikalaagrisse. Mul on selline tunne, et tolles laagris väga palju muusikat ei tehtud, sest me hakkasime seal pralletama. Soe aeg ka, mõnus meeleolu oli seal Võsul. Need kaks päeva läksid pigem hängamise kui muusika peale. Aga sealt edasi hakkasime suhtlema ja nii need featuring'id tulid," meenutas Lancelot.

Juulis välja tulnud "Aluspükse" kujunes 2019. aasta suvehitiks. Seetõttu pahandas muusikuid, et lugu ei saanud Eesti muusikaauhindadel aasta loo nominatsiooni. Kohveri sõnul ei nähtud bändi toona absoluutselt parketikõlbulikuna.

"Meil oli veidikene nõutu moment, et mida me siis tegema peame, et sellele klannile meeldida. Aga see läks ka mööda ja naerad selle peale – on, mis on, järelikult oleme Sepo Seemanid: tema ei ole ka auhindu saanud, aga on rahvamees. Oleme siis rahvamehed. Seejärel hakkaski kukkuma rahvahääletuse auhindu, mis oli ka tore, aga eks ikka tahad suurema peo käest ka pai saada," rääkis ta.

5miinust saates "Aasta säravaimad tähed 2020". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Pool aastat pärast "Aluspükse" andis bänd koos Villemdrillemiga välja loo "Paaristõuked", mis samuti edetabelite tippu lendas. "Paaristõuked" oli ühtlasi esimene lugu, mille 5miinust Universal Musicu alt välja andis.

""Paaristõugetega" algas pea vastu lage olek. Siis me saavutasime kõrge standardi: sind lastakse raadiosse, oled Spotifys number üks ja võid esineda suvel kõikidel suurtel festivalidel alates Pühajärvest Võsuni välja," lausus Korea.

"Aluspükse" ja "Paaristõukeid" saatnud edu pani aga muusikutele peale pinge, et kõik järgmised lood, mis nad teevad, peavad samamoodi hitiks saama. "Kui me järgmist lugu kohe esimesele kohale ei saa, siis on läbikukkumine," märkis Lancelot. Samas ei unustanud nad, et teha tuleb seda, mida neile endale meeldib.

"Me oleme kogu aeg balansseerinud selle peal, mida me ise teha tahame. See on kuidagi töötanud. Miks mingist loost saab tohutu hitt ja teisest ei saa, seda on raske öelda," nentis Lancelot.

Pavel lahkus bändist

2023. aastal suvel andis Pavel Botšarov ehk Venelane teada, et ta on otsustanud bändist lahkuda. Toona kommenteeris ta otsust sooviga hüpata alla laevalt, mis juba ise vaikselt põhja liikus. Mõned kuud hiljem rääkis ta aga Raadio 2 saates "Buss 808", et lahkus bändist, sest soovis ka muud peale popmuusika teha.

"Ma astusin bändi täiesti underground tegijana. Mul oli huvi, kas ma saan selles rollis olla. Ma sain ja see oli äge. Aga siis kui eksperimendid lõppesid, lõppes minu huvi ka. Mingi hetk muutus see kõik konveieriks. Me teeme raadiosõbralikku mussi ja kõik," avas ta toona.

Senisel kujul lõpetas bänd toimetamise, kui loomelaagris mindi loo "Kõrvetab" pärast tülli.

"Mingil põhjusel ei meeldinud Pavelile "Kõrvetab" üldse. Talle ei meeldinud see taust, kuigi see taust tuli Lätist ühest teisest laagrist, kus me olime olnud ja Pavel aitas produtsendil seda tausta teha. Sellegi poolest talle lõpuks see taust ei meeldinud ja ta oli selle loo vastu," rääkis Lancelot.

Esimesel õhtul heidetigi loo salvestamine kõrvale, kuid järgmisel hommikul võtsid teised selle taas ette.

"Paf ärkas üles ja oli pahane, et me seda laulu tegime. Me ütlesime, et me lihtsalt proovime, äkki saame tööle. Siis ta ütles umbes sellise lause, et kui te arvate, et lugu, mille peal mind ei ole, on edukas, siis tehke," meenutas Kohver. Seejärel kutsus Venelane takso ja läks ära.

5miinust 2022. aastal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kohver ja Venelane tunnistasid juba 2020. aastal Eesti Ekspressile antud intervjuus, et nende omavaheline läbisaamine ei ole kõige soojem.

"Nad on ühest küljest uskumatult sarnased, teisest küljest aga täiesti erinevad inimesed," märkis Korea. "Meie üritasime vahel need pehmendajad olla. Lõpuks sa ei suuda niimoodi koos hoida, et sul on kaks äärmuslikku vastandit, kes on valmis eraldi ruumides viibima, et mitte kokku puutuda."

Kohver tõdes, et üks, mis nende vahel konflikti tekitas, oli see, et kui tema jaoks on ka Excel ja müük olulised, oli Botšarovi jaoks kõige olulisem kunst. "Tagasi vaadates nägi tema asju hoopis teistmoodi," lausus ta. Teiste sõnul tegi see ka bändi manageerimise ülikeeruliseks.

Korea ja Päevakoera sõnul on Kohver 5miinust alati nii-öelda oma lapsukeseks pidanud, mistõttu võttis ta bändikaaslase käitumist kõige rohkem südamesse.

"Sõprused, mis talle sellest tekkinud on, on hästi olulised. Selle võrra tundis ta end räigelt reedetuna, kui inimesed hakkavad lahku kasvama, ebamõistlikke nõudmisi esitama, mis seda kõike lahku lööb, või taotlevad kunstilist absoluutset võimu millegi üle, mida pole kunagi olnud ja miks see üldse peaks olema niimoodi," ütles Korea.

Muusikute sõnul oli aastate jooksul ka seda tajuda, et Botšarov tundis end nii-öelda lisamehena, kes hiljem kampa tuli.

"See tekitas ka mingisuguseid lahkhelisid. Aeg-ajalt oli vaja talle kinnitada, et teda kuulatakse, tema mõtteid võetakse ka kuulda. Tuli ette, kui ta mainis, et ta tunneb, et meie oleme justkui neli ja tema on üks," lausus Päevakoer.

Kohver lisas, et kuigi neil lõppude lõpuks omavahel ei klappinud, oli neil bändi alguses siiski tore ja Botšarov on bändi eduloos oluline lüli.

"Bändi vaatevinklist on nii, et kui poleks teda, poleks meid. Ilma temata poleks 5miinust käinud Eurovisioonil. Oleksime teinud ühe plaadi, aga ma ei usu, et Pavelita oleks see asi niimoodi ellu ärganud ja lennanud. Ta oli ikkagi ülioluline," võttis ta teema kokku.

Puuluup avas uued uksed

Veel enne seda kui 5miinuse ja Venelase teed laiali läksid, tegi bänd tutvust duoga Puuluup. Kui Botšarov oli üksinda edasi liikunud, tekitas see bändis omajagu küsimusi, kuidas refräänimeheta edasi minna. Siis kutsusid miinused Puuluubi endaga muusikat kirjutama.

"Laule tuli nagu kosest, pidurit oli vaja panna," kirjeldas Korea. Tema sõnul sobisid kaks bändi nii energialt kui kõlalt väga hästi kokku. "Nemad osutusid meie päästeingliteks. See on õnn, et kõik nii hästi läks. Ma arvan küll, et see oli meie jaoks hästi-hästi soodne juhus."

Esimese ühise lauluna sündis "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) mitte midagi", mis Eestit 2024. aastal Eurovisioonil esindas. Lauluvõistluselt tuldi koju 20. kohaga.

"Eurovisioon oli selline, et me vist unustasime ära, et me lähme Eurovisioonile. Vähemalt mul oli sellest kõigest väsimus ja see Eurovisioonil käik jäi ideestamata. Ta oli lihtsalt käik käimise pärast," pole Kohver tehtuga rahul.

Aga kahe bändi koostööst sündis veel terve nimekiri lugusid, mis ühisele albumile "Kannatused ehk Külakiigel pole stopperit" jõudsid. Kohveri sõnul avanes koostöös Puuluubiga täiesti teistmoodi 5miinust.

"Tekstid olid sellised, et rääkisime päris asjast. Referentspunktid ei olnud enam varasemad räpilood või Youtube'i videod, vaid poliitika ja kirjandusklassika. Läks tõsisemaks ja päris asjaks," kirjeldas ta ja lisas, et enne Puuluubiga plaadi tegemist oldi mõnevõrra eksinud.

"Ei olnud päris vana 5miinust, aga ei olnud ka 5miinusest lahti lasknud. Puuluubiga oli meil lõpuks julgus tõmmata küljest haagis, milles oli "Erootikapood", "Trenažöör" ja "Deliirium"," rääkis ta.

Puuluup ja 5miinust Eurovisioonil Autor/allikas: Alma Bengtsson/EBU

Neile, kes vana 5miinust tagasi igatseb, soovitab Kohver vanad lood üles otsida. "Need on ju olemas. Ma ei kujuta ette, et me hakkaksime "Erootikapood 2.0" tegema," tunnistas ta.

Päevakoer näeb "tooge vana 5miinust tagasi" stiilis kommentaare komplimendina, sest bänd peabki ajas muutuma.

"Me oleme enda jaoks proovinud alati teha asju huvitavaks, veidi katsetada sügavat ja mudast vett. Natukene peabki riskima. Kindlasti on palju inimesi, kes jäidki esimese plaadi juurde ja ei tahtnudki edasi kuulata. On ka neid, kes tulid pärast seda juurde. See kõik on okei," lausus ta.

Seda, et nii-öelda vana 5miinuse stiilis lood taas sündima hakkavad, on Lancelotil keeruline näha. "Me oleme juba päris vanad inimesed. Kui me hakkaksime rääkima, et pane pidu ja joo viina, siis see oleks kohatu," naeris ta.

Kuigi Spotifys number üheks tõusmine pakuks neile jätkuvalt rõõmu, on tema sõnul ka nende kuulajaskond tänaseks muutunud.

"Me ise tunnetame ära, kes su põhikuulaja on, mis vanuses ta on ja mida ta kuulata tahab. Täna on seal teised nimed. Ma arvan, et peoräpi skenesse meie ilmselt enam tagasi ei lähe. Never say never, aga ma ei näe seda juhtumas."

Lisaks Eurovisioonile on bänd saanud esineda Eesti vabariigi aastapäeval. "Kui ma läheks kümme aastat tagasi ja istuks iseendaga laua taga ja ütleks, et selline värk hakkab juhtuma, see ei oleks usutav," tunnistas Lancelot. "Milliseid asju me oleme teinud!"

Vabariigi aastapäeval esinemine oli Päevakoera sõnul tõeline üllatus. "See on lihtsalt väga hea näide sellest, et Eesti ühiskond on saanud aru, et see on olnud šõu ja need on olnud karakterid. Täpselt nii nagu meie ei ole võtnud ennast liiga palju tõsiselt, on seda teinud ka Eesti inimene," rääkis ta.

Vabariigi aastapäev Paides Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Perekond, mitte sõbrad

Seda, mida tulevik bändile toob, on raske ette ennustada. Kuna meestel on kodus väikesed lapsed, on Kohveri sõnul bänd praegu dekreedis.

"Mina olen kogu aeg rääkinud, et hobusele tuleb tulistada kuul pähe, aga seda momenti ei ole tekkinud. Ma ei tea, kas see moment tekib ka. Eks meil on ikka olnud mõtteid, et oleks targem ära lõpetada, kui ei ole ideid. Praegu on bänd dekreedis, kõigil on kodus pisikesed lapsed, aga meil on jube tahtmine jälle midagi teha, sügeleb veidi," avas ta.

Tema sõnul on bändist nende kümne aastaga kasvanud perekond. "Kirjutasin nagu vanamees pärast üht keikkat bändi-chat'i, et jube pull, et punkt koos on ja panin südame-emoji'sid. Me ei ole enam sõbrad, me oleme pere. Mingi aste on vahel. Eks me kunagi teineteise kirstusid kanname. "