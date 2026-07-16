X!

Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

kultuur
Näitus
Vaata galeriid
15 pilti
kultuur

Sel nädalal tähistab 5miinust oma 10. sünnipäeva. Lisaks reedesele kontserdile Tartu lauluväljakul avati ERM-is ka bändi kümnendat tegutsemisaastat tähistav näitus "5miinust 10 aastat".

"Reklaamikirjutaja, räpparist haljastaja, kelner ja raamatupidaja läksid Võsule. Algul kõlas see peaaegu anekdoodina, ent kümme aastat hiljem on 5miinust üks Eesti viimase kümnendi nähtavamaid popkultuurinähtusi," seisab näituse tutvustuses.

Näitus valmis koostöös kuraator Carol Soovikuga ning vaatab 5miinuse senisele teekonnale läbi esemete ja mälestuste, mis tavaliselt lavale ega avalikkuse ette ei jõua. 

"Mind huvitas kõige rohkem see, mis jääb kontsertide, lugude ja avaliku kuvandi vahele. Tahtsime näidata nii seda, mida kõik teavad, kui ka seda, mida näevad ainult kõige lähedasemad. Näitusel on kõrvuti esemed, mida publik 5miinusega seostab, ning asjad, mille tähendus avaneb alles nende taga olevate lugude kaudu. Nii tekib kümnest aastast pilt, mis on korraga nii avalik kui isiklik," rääkis Soovik.

Näitusel on väljas seni avaldamata fotod ansambli liikmete erakogudest, isiklikud esemed, lavariided ning ka võrdlemisi juhuslikud asjad, mille saamislugu bändiliikmed enam täpselt ei mäleta. 

"Siin saalis on kõik käegakatsutavad asjad, mis meil veel alles on. Suurem osa meie loomingust on kuulatav ja vaadatav, seega oli sellest mahust siia ruumi adekvaatse valiku tegemine omapärane ülesanne. Hea, et oleme nii palju asju alles hoidnud – asjadega seostuvad lood ja mälestused, mis muidu kipuvad aegamisi meelest hääbuma," sõnas Korea.

Näitus on avatud 9. augustini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:36

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

14:41

Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

14:25

Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga

13:22

Oksana Brui: Ukraina raamatukogude elust

11:53

Kuressaare lossihoovis algavad 19. Saaremaa ooperipäevad

11:22

Kino Sõprus näitab Lasnamäe tornmajade vahel Veiko Õunpuu "Sügiballi"

11:16

Esimesel poolaastal kasvas Eestis kinokülastuste hulk võrreldes mullusega 9000 võrra

09:52

Suveooper kolib kolmeks nädalaks Tallinna raekotta

09:46

Arvustus. Kui palju jõuab üks kummik endasse vett koguda...

09:43

Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.07

Sotsiaalteadlane Juko-Mart Kõlari ahistamiskaasusest: ma kardan, et kaks aastat ei ole piisav aeg

15.07

Pildid: Arun Tamm alustas uue rahvusvahelise kassahiti Eesti adaptsiooni võtetega

15.07

Shakira, Bieberi jt esinemised venitavad MM-i finaali vaheaja kuni 25-minutiliseks

09:43

Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

15.07

Rein Veidemann: Toomas Pauli tarkusest jagub mitmele põlvkonnale

15.07

Jaan Tootsen: Toomas Paul suutis oma teadmised destilleerida inimlikuks sõnaks

14.07

Tallinna filharmoonia uueks juhiks saab Juko-Mart Kõlar

15.07

Tiit Remm: semiootiku pilguga raamatukogu ruumi mõjust

14.07

Stefan Hedlund: Venemaal pole rahvast, vaid on lihtsalt võim ja valitsus

09:05

Gaea Schoeters: kolonialism on ikka veel osa meie kultuurist

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo