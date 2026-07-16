Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

"Reklaamikirjutaja, räpparist haljastaja, kelner ja raamatupidaja läksid Võsule. Algul kõlas see peaaegu anekdoodina, ent kümme aastat hiljem on 5miinust üks Eesti viimase kümnendi nähtavamaid popkultuurinähtusi," seisab näituse tutvustuses.

Näitus valmis koostöös kuraator Carol Soovikuga ning vaatab 5miinuse senisele teekonnale läbi esemete ja mälestuste, mis tavaliselt lavale ega avalikkuse ette ei jõua.

"Mind huvitas kõige rohkem see, mis jääb kontsertide, lugude ja avaliku kuvandi vahele. Tahtsime näidata nii seda, mida kõik teavad, kui ka seda, mida näevad ainult kõige lähedasemad. Näitusel on kõrvuti esemed, mida publik 5miinusega seostab, ning asjad, mille tähendus avaneb alles nende taga olevate lugude kaudu. Nii tekib kümnest aastast pilt, mis on korraga nii avalik kui isiklik," rääkis Soovik.

Näitusel on väljas seni avaldamata fotod ansambli liikmete erakogudest, isiklikud esemed, lavariided ning ka võrdlemisi juhuslikud asjad, mille saamislugu bändiliikmed enam täpselt ei mäleta.

"Siin saalis on kõik käegakatsutavad asjad, mis meil veel alles on. Suurem osa meie loomingust on kuulatav ja vaadatav, seega oli sellest mahust siia ruumi adekvaatse valiku tegemine omapärane ülesanne. Hea, et oleme nii palju asju alles hoidnud – asjadega seostuvad lood ja mälestused, mis muidu kipuvad aegamisi meelest hääbuma," sõnas Korea.

Näitus on avatud 9. augustini.