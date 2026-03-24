Suri muusik Gameboy Tetris

Gameboy Tetris festivalil Station Narva 2025 Autor/allikas: Station Narva
Meie hulgast lahkus muusik, räppar ja laulja Pavel Botšarov ehk Gameboy Tetris (11.03.1986–24.03.2026), vahendab Kroonika.

Botšarov kuulus 2003. aastal loodud räppgruppi Gorõ Lana, kus ta tegutses artistinime Magnum Pi all. Gorõ Lana avaldas kokku kolm albumit, millest viimane ilmus 2013. aastal.

Hiljem moodustati Gorõ Lana liikme Mf Lefi ja produtsent LowK-ga räppansambel Catapulta.

Hüüdnimega Venelane kogus Botšarov tuntust räppari, aga eelkõige vokalistina ansambli 5miinust ridades. 5miinusega liitus Botšarov 2016. aastal. Rahva südamesse laulis Botšarov end lugudel "Erootika pood", "Aluspükse" ja "Paaristõuked". 5miinusest lahkus Botšarov erimeelsuste tõttu 2023. aasta suvel.

2019. aastal alustas Botšarov muusika avaldamist Gameboy Tetrise nime all, kui lõi kaasa Nublu hitil "Für Oksana" (2019). Räpparite koostöös sündisid ka hitid "Paraadna" (2020), "Tamburiin" (2020) ning "Kuhu kadus Sten?" (2022).

Refräänimeistrina andis Botšarov oma panuse ka Villemdrillemi loole "Soolane värska" (2020) ning Clicheriku ja Mäxi hitile "Maakas" (2020).

Oma esimese soolosingli Gameboy Tetrise nime alt, "Incognito", avaldas Botšarov 2021. aastal. Pikalt oli valmimisel ka räppari ja laulja debüüt-sooloalbum, mille ilmumist kuulutati juba 2024. aastal. Botšarovi viimane soolosingel "Tabuuu" ilmus 2024. aasta mais.

11. märtsil tähistas Botšarov 40. sünnipäeva kontserdiga Uues Laines. Kroonika andmetel andis Botšarov viimase kontserdi 21. märtsil Pärnu ööklubis Maasikas.

Raadio 2-s juhtis Botšarov koos Roma Vjazemskiga, kes oli ka Gorõ Lana liige, vene muusikat ja kultuuri tutvustavat saadet "Tetris".

2021. määrati Botšarovile lõimumisele kaasaaitamise eest Valgetähe V klassi teenetemärk.

Botšarov heitles pikalt vaimse tervise muredega. Oma tervenemisteekonda jagas ta julgelt ka avalikkusega, tegi haiglast ühismeedia-videosid ning andis intervjuusid sooviga aidata inimesi julgemalt raskest teemast rääkida.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

