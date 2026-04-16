Tallinnas algab heli, visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute

Neljapäeval algab kümme päeva kestev Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) heli, visuaali ja muusikatehnoloogia festival COMMUTE, mis kannab sel korral alapealkirja "Soolo".

Commute pakub publikule EMTA heliloomingu ja improvisatsioonilise muusika osakonna uudisteoseid, mis on seotud terviklikeks kontsertideks. Festivali idee on algusest peale olnud ühendada olemasolev literatuur, professionaalne kogemus ja noorte värsked loomesähvatused, luua pinnas ja väljund sünergiaks.

Lisaks tudengitöödele kaasatakse festivalile nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt silmapaistvate muusikute-kunstnike loomingut.

"Seekordne festival kestab rekordiliselt 10 päeva ning keskseks teemaks on soolo. Olgu siis üksinda laval, solistina ansambli ees või hoopis heliloojana omaette muusikat luues. Püüame mõtestada soolo tähendust erinevatest vaatepunktidest ja kutsume ka publikut sellele tähelepanu pöörama. Festivali raames toimub EMTA-s ka rahvusvaheline loominguprojekt Solo+, milles osalevad lisaks meie akadeemiale viie Euroopa muusikakõrgkooli üliõpilased," sõnavad festivali eestvedajad, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud Einike Leppik ja Paolo Girol.

